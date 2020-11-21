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Общество

Пензенский фотограф издал альбом о птицах, живущих в регионе

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Царство пернатых - на страницах одной книги. Пензенец Владимир Соколов издал красочный фотоальбом, своего рода записки натуралиста. Снимки были сделаны в разных районах региона.

«С 1 января я начал ездить и фотографировать птиц, которые живут в Пензенской области. Всего птиц прописано 299 - то, что у нас водится. За восемь месяцев я собрал 54 вида птиц. Я фотографирую природу во всех ее проявлениях», - рассказал фотограф.

На снимках запечатлены как занесенные в Красную книгу Сурского края, так и распространенные виды пернатых. К примеру, соловей обыкновенный - трудно найти человека, который не слышал, как поет эта птичка.

«Любой человек стремится к природе. На отдыхе он смотрит, познает, потом приходит домой и вспоминает только свои действия. А есть люди, которые охотнее вспомнят, как ловили птицу, как наблюдали за ней», - отметил Владимир Соколов.

Вполне возможно, что следующий фотоальбом пензенца будет посвящен еще более многочисленным представителям животного мира - насекомым.

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Гость||

Этот товарищ постоянно на шестой сидит с фотиком баб голых фотает

Гость||

Полезным делом занят человек, птиц фотографирует.

Для фотографа было бы неплохо, если бы вы, журналисты, разместили сведения о том, где можно купить фотоальбом. Пусть это будет как реклама, но автору реально помощь была бы.

Гость||

Это получше, чем книга с фото бородатых, как недавно здесь рекламировали.

Гость||

Занятие хорошее, я тоже птиц снимаю.

Гость||

А где купить можно?

Имя: Гость
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