Пензенский фотограф издал альбом о птицах, живущих в регионе

21.11.2020 | 19:30

Царство пернатых - на страницах одной книги. Пензенец Владимир Соколов издал красочный фотоальбом, своего рода записки натуралиста. Снимки были сделаны в разных районах региона.

«С 1 января я начал ездить и фотографировать птиц, которые живут в Пензенской области. Всего птиц прописано 299 - то, что у нас водится. За восемь месяцев я собрал 54 вида птиц. Я фотографирую природу во всех ее проявлениях», - рассказал фотограф.

На снимках запечатлены как занесенные в Красную книгу Сурского края, так и распространенные виды пернатых. К примеру, соловей обыкновенный - трудно найти человека, который не слышал, как поет эта птичка.

«Любой человек стремится к природе. На отдыхе он смотрит, познает, потом приходит домой и вспоминает только свои действия. А есть люди, которые охотнее вспомнят, как ловили птицу, как наблюдали за ней», - отметил Владимир Соколов.

Вполне возможно, что следующий фотоальбом пензенца будет посвящен еще более многочисленным представителям животного мира - насекомым.