В Пензе вырос спрос на искусственные хвойные деревья

19.11.2020 | 18:02

Сергей Проказов торгует праздничными деревьями уже пятый год. Несколько дней назад заметил тенденцию, которая его как бизнесмена радует, а как обычного человека - удивляет. У пензенцев нарасхват идут искусственные ели, хотя в ноябре 2019-го их разбирали вяло.

«В этом году большой ажиотаж в сравнении с прошлым. Примерно на 70-80% выросли продажи. Нам даже не хватает тех елок, которые мы завезли, поэтому закупаем больше», - рассказал владелец магазина.

Аналогично идут дела у многих продавцов новогодних деревьев. Чтобы сделать запасы на самый горячий месяц - декабрь, Сергей обратился к поставщикам. И тут выяснилось, что у российских производителей на складах уже почти пусто. Сказался повышенный спрос.

Раньше обычного елки начали приобретать не только пензенцы. К тому же один из заводов пока закрыт в связи с карантином по коронавирусу. Заметна и еще одна странность 2020-го: символы нового года некоторые не просто покупают загодя, но и уже наряжают, хотя до торжеств - месяц с лишним.

Людям хочется праздника и чтобы 2020-й поскорее ушел, а появление в квартире пушистой красавицы будто бы приближает это заветное мгновение.

Тем, кто пока еще не стал обладателем елки, продавцы советуют обращать внимание на материал, из которого сделаны ветки и хвоя. Ну или на стоимость.

Тем временем и на улицах Пензы уже появились первые украшенные новогодние красавицы.