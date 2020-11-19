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Общество

В Пензе вырос спрос на искусственные хвойные деревья

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Сергей Проказов торгует праздничными деревьями уже пятый год. Несколько дней назад заметил тенденцию, которая его как бизнесмена радует, а как обычного человека - удивляет. У пензенцев нарасхват идут искусственные ели, хотя в ноябре 2019-го их разбирали вяло.

«В этом году большой ажиотаж в сравнении с прошлым. Примерно на 70-80% выросли продажи. Нам даже не хватает тех елок, которые мы завезли, поэтому закупаем больше», - рассказал владелец магазина.

Аналогично идут дела у многих продавцов новогодних деревьев. Чтобы сделать запасы на самый горячий месяц - декабрь, Сергей обратился к поставщикам. И тут выяснилось, что у российских производителей на складах уже почти пусто. Сказался повышенный спрос.

Раньше обычного елки начали приобретать не только пензенцы. К тому же один из заводов пока закрыт в связи с карантином по коронавирусу. Заметна и еще одна странность 2020-го: символы нового года некоторые не просто покупают загодя, но и уже наряжают, хотя до торжеств - месяц с лишним.

Людям хочется праздника и чтобы 2020-й поскорее ушел, а появление в квартире пушистой красавицы будто бы приближает это заветное мгновение.

Тем, кто пока еще не стал обладателем елки, продавцы советуют обращать внимание на материал, из которого сделаны ветки и хвоя. Ну или на стоимость.

Тем временем и на улицах Пензы уже появились первые украшенные новогодние красавицы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Людям хочется праздника и чтобы 2020-й поскорее ушел, а появление в квартире пушистой красавицы будто бы приближает это заветное мгновение.

Люди думают,что в 2021 году будет лучше?Наивные...

Гость||

18.29, а что сказать то конкретно хотел?

Гость||

Что мы всем сдохнем?

Гость||

в Моей родне классные елки !

Гость||

Гость писал(a):

в Моей родне классные елки !
Ты продавец евошный?

Гость||

Самая классная Ёлочка - это натуральная!

Имя: Гость
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