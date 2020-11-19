Перед «черной пятницей» у пензенцев увеличился риск лишиться денег

19.11.2020 | 13:59

В преддверии «черной пятницы», которая в этом году пройдет 27 ноября, жители Пензенской области все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют сезонные распродажи крупных торговых сетей.

Цель злоумышленников - получить доступ к банковским картам и счетам. Для этого они направляют ложные ссылки для предварительного заказа товаров со скидкой. Затем потенциальным жертвам поступают телефонные звонки и СМС-сообщения с описанием скидок на бытовую технику, одежду, обувь и товары для дома.

Клиентов просят перейти по ссылкам и сделать предварительный заказ со скидкой. После получения данных банковских карт клиентов аферисты исчезают с их деньгами.

Активность мошенников традиционно повышается в преддверии праздников и крупных распродаж. Их задачу значительно упростила эпидемия коронавирусной инфекции: многие покупатели отказываются от посещения крупных торговых центров, предпочитая онлайн-покупки.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться простых правил. Следует помнить, что крупные торговые сети никогда не присылают «ссылку на оплату» - все сделки проводятся на официальных сайтах. Название сайтов необходимо внимательно проверять, чтобы избежать страниц-двойников», - советуют в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.