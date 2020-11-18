В школах Заречного установили еще 53 рециркулятора

В среду, 18 ноября, в школах Заречного установили приборы по обеззараживанию воздуха.
В каждом учебном корпусе таких приборов не менее четырех. Всего же рециркуляторов насчитывается 53.
Их ставят в столовых, учительских, медицинских кабинетах, а также классах, где выявлялись зараженные ученики.
«Департамент образования Заречного планирует и далее закупать рецикуляторы, чтобы максимально обезопасить школьников и учителей», - сообщили в пресс-службе администрации закрытого города.
14 октября начальник отдела социальной и молодежной политики администрации Заречного Елена Семенова доложила зампреду правительства Пензенской области Олегу Ягову, что для 7 действующих в городе школ уже закуплены 22 рециркулятора и до конца текущего года их количество увеличится.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Закрыть департамент нечего он путного для образования не делает