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Общество

В школах Заречного установили еще 53 рециркулятора

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В среду, 18 ноября, в школах Заречного установили приборы по обеззараживанию воздуха.

В каждом учебном корпусе таких приборов не менее четырех. Всего же рециркуляторов насчитывается 53.

Их ставят в столовых, учительских, медицинских кабинетах, а также классах, где выявлялись зараженные ученики.

«Департамент образования Заречного планирует и далее закупать рецикуляторы, чтобы максимально обезопасить школьников и учителей», - сообщили в пресс-службе администрации закрытого города.

14 октября начальник отдела социальной и молодежной политики администрации Заречного Елена Семенова доложила зампреду правительства Пензенской области Олегу Ягову, что для 7 действующих в городе школ уже закуплены 22 рециркулятора и до конца текущего года их количество увеличится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
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Гость||

Закрыть департамент нечего он путного для образования не делает

Гость||

Почему Заречный делает для своих жителей безопасное нахождение в стенах школ,а в Пензе на этот счет--ТИШИНА,хотя болеют и школьники и учителя.Почему наш Департамент образования не обеспокоиться тем,чтобы установить во всех школах.классах города рециркуляторы.Ведь рециркуляторы обеззараживают помещения в присутствии людей и совершенно безопасны,если при кварцевании людей в помещении не должно быть,то рециркуляторы делают тоже самое,но в присутствии людей,это поможет нашим детям продолжать учиться в стенах школы,а не на удаленке.

Гость||

Гость писал(a):

Почему Заречный делает для своих жителей безопасное нахождение в стенах школ,а в Пензе на этот счет--ТИШИНА
Не сторговались по откату еще за поставки в школы города, потерпите еще чутка...

Гость||

Чота подсказывает, шо сея рециркуляционная балалайка, такой же разводняк как и ультрафиолетовые обеззараживатели воды...

Гость||

Гость писал(a):

Чота подсказывает, шо сея рециркуляционная балалайка, такой же разводняк как и ультрафиолетовые обеззараживатели воды...
ДУПА - дезинфектор ультрафиолетовый проточный атмосферный.

Имя: Гость
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