В Пензе вдвое снизился уровень заболеваемости пневмонией

18.11.2020 | 08:24

В Пензенской области более 80% пациентов с коронавирусной инфекцией - люди старше 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба, которое состоялось во вторник, 17 ноября.

Пациенты в возрасте 30-39 лет составляют 26% от общего числа заболевших, 40-64 лет - 32%, старше 65 лет - 25,7%.

Пензенская область находится на 33-м месте среди регионов России по уровню заболеваемости COVID-19. Более 50% заражений зарегистрировано в Пензе.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых превышает эпидпорог на 111%. Дети болеют реже. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 70%.

Кроме того, за последнюю неделю в регионе уменьшилось число внебольничных пневмоний: на 17% в целом по области и более чем на 50% - в Пензе.

И. о. губернатора Николай Симонов подчеркнул, что нужно стремиться к дальнейшему снижению уровня заболеваемости пневмонией и COVID-19.

«На данном этапе требуется жесткое соблюдение всех имеющихся мер, принятых постановлением о режиме повышенной готовности. Большинство людей с пониманием относятся к ограничениям, но, к сожалению, не все», - констатировал Симонов.