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Общество

В Пензе вдвое снизился уровень заболеваемости пневмонией

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В Пензенской области более 80% пациентов с коронавирусной инфекцией - люди старше 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба, которое состоялось во вторник, 17 ноября.

Пациенты в возрасте 30-39 лет составляют 26% от общего числа заболевших, 40-64 лет - 32%, старше 65 лет - 25,7%.

Пензенская область находится на 33-м месте среди регионов России по уровню заболеваемости COVID-19. Более 50% заражений зарегистрировано в Пензе.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, уровень заболеваемости ОРВИ среди взрослых превышает эпидпорог на 111%. Дети болеют реже. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 70%.

Кроме того, за последнюю неделю в регионе уменьшилось число внебольничных пневмоний: на 17% в целом по области и более чем на 50% - в Пензе.

И. о. губернатора Николай Симонов подчеркнул, что нужно стремиться к дальнейшему снижению уровня заболеваемости пневмонией и COVID-19.

«На данном этапе требуется жесткое соблюдение всех имеющихся мер, принятых постановлением о режиме повышенной готовности. Большинство людей с пониманием относятся к ограничениям, но, к сожалению, не все», - констатировал Симонов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Как попали в чёрный список Москвы и сразу выздоровления пошли?

Гость||

Бесят уже эти симоновы

Гость||

Вчера у перетрусиха было 73%: https://www.penzainform.ru/news/social/2020/11/17/rpn_v_penze_zabolevaemost_orvi_previsila_epidporog_na_732.html

Сегодня уже 111%. Определился бы уже какую цифру врать)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«На данном этапе требуется жесткое соблюдение всех имеющихся мер, принятых постановлением о режиме повышенной готовности. Большинство людей с пониманием относятся к ограничениям, но, к сожалению, не все», - констатировал Симонов.
Да ладно. И где это жесткое соблюдение всех мер? На дне города было: 1,5 метра дистанции и в масках все?

Имя: Гость
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