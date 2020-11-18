Пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения

18.11.2020 | 20:20

В Пензу нагрянул Дед Мороз. В день своего рождения сказочный старец организовал прямую линию в центре хореографического искусства. Общался волшебник со всеми желающими посредством социальных сетей и телефона.

Добрый Дедушка давал напутствия на 2021-й, принимал поздравления от детей и взрослых, зачитывал письма, которые адресовали ему пензенцы.

В течение двух часов Дед Мороз разговаривал с жителями региона и пообещал, что еще не раз в онлайн-режиме встретится с ними, ведь из-за пандемии коронавируса представлений вокруг елки будет меньше.

«Чтобы, несмотря на все наши беды, неурядицы со здоровьем, вы все хорошо и весело встретили Новый год, и чтобы он принес вам только хорошее: крепкое здоровье, счастье, радость, успех!» - обратился к пензенцам Дед Мороз.