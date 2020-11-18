Сетевое издание|18+|Среда|18 ноя 2020|21:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения

Печать

В Пензу нагрянул Дед Мороз. В день своего рождения сказочный старец организовал прямую линию в центре хореографического искусства. Общался волшебник со всеми желающими посредством социальных сетей и телефона.

Добрый Дедушка давал напутствия на 2021-й, принимал поздравления от детей и взрослых, зачитывал письма, которые адресовали ему пензенцы.

В течение двух часов Дед Мороз разговаривал с жителями региона и пообещал, что еще не раз в онлайн-режиме встретится с ними, ведь из-за пандемии коронавируса представлений вокруг елки будет меньше.

«Чтобы, несмотря на все наши беды, неурядицы со здоровьем, вы все хорошо и весело встретили Новый год, и чтобы он принес вам только хорошее: крепкое здоровье, счастье, радость, успех!» - обратился к пензенцам Дед Мороз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте