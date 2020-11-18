Пензенцам рассказали о кошачьем коронавирусе

18.11.2020 | 18:16

Звонки в ветклиниках раздаются все чаще. Владельцы домашних питомцев подозревают, что их звери заразились коронавирусом. У кошек слезятся глаза, течет из носа.

Специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных не отрицают: инфекция встречается, в том числе у свиней, коров, собак, но у барсиков и мурок недуг проявляется по-другому.

«Существует два вида коронавирусной инфекции у кошек: с поражением ЖКТ и с поражением брюшины, так называемый инфекционный вирусный перитонит кошек. Наиболее тяжелое заболевание - перитонит», - сообщила заместитель главного врача городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Виноградова.

При первом варианте зверя могут вылечить, при втором - около 90% заболевших умирают.

Но в большинстве случаев у кошек - не коронавирус. Их, как и людей, поражают респираторные инфекции.

Чихнувший раз кот вызывает улыбку умиления, но когда он не перестает, когда слизистые распухают, как подушка, - уже не до смеха.

«Основные вирусные респираторные инфекции кошек - ринотрахеит, который вызывает герпес-вирус, кальцивирозная инфекция, которую вызывает РНК-содержащий вирус. Протекают они с поражением верхних дыхательных путей, трахей, бронхов и - в тяжелых случаях - легких», - рассказала Ирина Виноградова.

Лечение длительное и недешевое, проще предупредить - сделать прививку.

Даже если кошка не выходит из комнаты, она тоже способна заболеть. Люди могут принести заразу на одежде, обуви.

По поводу передачи коронавируса от кошки к человеку и наоборот однозначного мнения нет, вопрос изучается. Но ясно одно: при первом чихе питомца лучше отнести к врачу. А вот медицинские маски надевать на зверей не стоит: они не способны оценить преимущества - и так тяжело дышать.