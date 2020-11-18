Кузнечанам рассказали, как погорельцам получить помощь

18.11.2020 | 11:52

Жители Кузнецка, ставшие жертвами огненной стихии, могут получить единовременную социальную помощь. Она регламентирована местным документом - постановлением администрации города.

В соответствии с документом адресная социальная помощь оказывается семьям и одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в результате пожаров в жилых домах и квартирах. При этом горожане должны быть зарегистрированы в помещении и постоянно проживать в нем в качестве собственника или на условиях социального или специализированного найма.

Адресная социальная помощь оказывается единовременно в размере 10 000 рублей без учета доходов семьи или гражданина. Для ее получения нужно подать в отдел социальной защиты населения администрации Кузнецка (ул. Ленина, д. 201, тел. 3-14-87) следующие документы:

- заявление;

- документ, удостоверяющий личность;

- правоустанавливающий документ на жилой дом, помещение, квартиру;

- акт, справку о пожаре, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, выданные отделом надзорной деятельности Кузнецкого района.

Кроме того, на региональном уровне также утвержден порядок единовременной выплаты погорельцам в размере 15 000 рублей на одно жилое помещение.

Право на ее получение имеют:

- малоимущие семьи;

- малоимущие одиноко проживающие граждане с доходом ниже двукратного прожиточного минимума, являющиеся собственниками жилья.

Для оформления документов на выплату следует также обратиться в отдел соцзащиты населения, сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.