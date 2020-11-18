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Общество

Александр Бастрыкин оценил работу пензенских следователей

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Пензенская область названа в числе регионов с наиболее качественной работой следователей. Такую оценку дал председатель СКР Александр Бастрыкин, подводя итоги за 9 месяцев 2020 года. Совещание состоялось в режиме видео-конференц-связи во вторник, 17 ноября.

Бастрыкин отметил, что за этот период в суды было направлено более 73 тыс. уголовных дел в отношении 80 тыс. обвиняемых. Качество предварительного следствия и оперативность расследования повысились. Почти вдвое уменьшилось число уголовных дел, которые прокуратура или суды вернули на доработку.

«По результатам совещания председатель СК России отметил интенсивную и качественную работу следственных управлений по Астраханской, Тульской, Пензенской областям и Удмуртской Республике, а также указал на улучшение в деятельности ряда других следственных управлений», - говорится в сообщении за подписью представителя СКР Светланы Петренко.

Недостатки выявили в Саратовской и Новгородской областях, Республике Тыва, Пермском крае, а также в Восточно-Сибирском и Уральском следственных управлениях на транспорте.

В числе первоочередных задач, поставленных перед следователями на ближайшее время: высокая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, усиление работы по розыску имущества обвиняемых для возмещения причиненного ими ущерба.

«Также необходимо более жестко контролировать решения о приостановлении следствия - в ряде регионов ими слишком сильно злоупотребляют. Требуется окончательно исключить факты признания судом доказательств по делу недопустимыми», - резюмировала Светлана Петренко.

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Источник — фото sledcom.ru
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Гость||

как мы рады,аж до усрачки

Гость||

Когда же бывшего Зампреда областного правительства наконец осудят?

Гость||

никогда, сгинь в свой подвал пёс смердячий

Имя: Гость
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