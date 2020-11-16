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Общество

В Пензе нашли источник загрязнения вод двух рек

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области проверило информацию о загрязнении нефтепродуктами рек Ардым и Пенза.

Специалисты взяли пробы воды в четырех местах: из реки Ардым у моста на улице Рябова, в районе впадения Ардыма в Пензу, из реки Пензы у дюкера в 210 метрах от Терновского моста вниз по течению, а также в 10 метрах от водовыпуска, который находится в 250 метрах западнее здания на улице Перспективной, 7.

Анализы выявили, что в последней точке содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 860 раз. Проба из Пензы, взятая у дюкера, который препятствует продвижению загрязнений дальше по течению, содержала опасные смеси, превосходящие положенные показатели в 768 раз.

Источником сточных вод, вместе с которыми в реки попали нефтепродукты, является АО «Компания «Домостроитель».

Это предприятие относится к объектам федерального государственного экологического надзора. Материалы для принятия мер направлены в Межрегиональное управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

сажать все руководство сразу нужно, а тут походу выговором обойдутся)

Гость||

Нагнуть по полной подлецов, допустивших преступление!

Гость||

А как до того была здесь информация, что "специалисты" этих же самых проверяющих организаций не нашли ни каких нарушений-превышений? Они, в таком случае, должны быть уже за решёткой в темнице сырой!

Гость||

а специалисты кто???????????????

Гость||

Гость писал(a):

А как до того была здесь информация, что "специалисты" этих же самых проверяющих организаций не нашли ни каких нарушений-превышений? Они, в таком случае, должны быть уже за решёткой в темнице сырой!
?????!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

АО «Компания «Домостроитель».
и кто же там рулит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Анализы выявили, что в последней точке содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 860 раз. Проба из Пензы, взятая у дюкера, который препятствует продвижению загрязнений дальше по течению, содержала опасные смеси, превосходящие положенные показатели в 768 раз.
Вот это да!!! Каково же будет наказание руководству АО «Компания «Домостроитель»? И кто будет чистить реки?

Имя: Гость
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