В Пензе нашли источник загрязнения вод двух рек

16.11.2020 | 17:16

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области проверило информацию о загрязнении нефтепродуктами рек Ардым и Пенза.

Специалисты взяли пробы воды в четырех местах: из реки Ардым у моста на улице Рябова, в районе впадения Ардыма в Пензу, из реки Пензы у дюкера в 210 метрах от Терновского моста вниз по течению, а также в 10 метрах от водовыпуска, который находится в 250 метрах западнее здания на улице Перспективной, 7.

Анализы выявили, что в последней точке содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 860 раз. Проба из Пензы, взятая у дюкера, который препятствует продвижению загрязнений дальше по течению, содержала опасные смеси, превосходящие положенные показатели в 768 раз.

Источником сточных вод, вместе с которыми в реки попали нефтепродукты, является АО «Компания «Домостроитель».

Это предприятие относится к объектам федерального государственного экологического надзора. Материалы для принятия мер направлены в Межрегиональное управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.