В области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков!»

16.11.2020 | 09:31

В понедельник, 16 ноября, в Пензенской области стартовала ежегодная акция «Сурский край - без наркотиков!». Завершится она 13 декабря.

Перед организаторами стоит задача выявить места, где собираются наркоманы и торгуют запрещенными средствами, в том числе и бесконтактным способом, посредством интернета и закладок. Принять участие в мероприятиях просят и жителей области.

«Среди проблем, стоящих перед обществом, проблема наркомании занимает одно из первых мест. Однако только усилий правоохранительных органов в борьбе с наркоугрозой недостаточно. Каждый гражданин не должен оставаться равнодушным к указанной проблеме. Только сообща можно искоренить это зло», - обратилась к пензенцам прокурор области Наталья Канцерова.

В областной прокуратуре уже восьмой год работает горячая линия. Позвонив по номеру 8(8412)523-523, жители региона могут рассказать о фактах незаконного хранения, распространения и употребления запрещенных средств.

По каждому сообщению правоохранители организуют проверку и принимают соответствующие меры.

В 2019 году за три недели акции «Сурский край - без наркотиков!» на горячую линию поступило 132 сообщения о фактах употребления и распространения запрещенных веществ на территории области. За это время возбудили 75 уголовных дел, составили 69 протоколов об административных правонарушениях и изъяли из оборота больше 5,5 кг запрещенных веществ. Правоохранители выявили 20 страдающих наркоманией граждан, которые имели водительское удостоверение.