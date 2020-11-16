Сетевое издание|18+|Понедельник|16 ноя 2020|19:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На улице Карпинского бездомная собака оказалась в ловушке

Печать

Жильцы дома № 46 на улице Карпинского потеряли покой: у торца здания провалился грунт, проходивший над коммуникациями. Пока диаметр небольшой, но почва вокруг начинает проседать. Опасный объект притягивает любопытных детей.

«Ребятишки здесь всегда играют. Опасно. Никто не смотрит», - рассказала жительница Пензы Антонина Александрина.

В ловушку уже попалась бездомная собака. Четвероногая пленница по кличке Умка провалилась в яму несколько дней назад. Местные предполагают, что она могла сильно повредить лапы при падении, в некоторых местах видны следы крови. Самостоятельно выбраться у животного не получается. Но каким-то образом ей удалось проникнуть в подвал.

«Несколько раз звонили в МЧС, они сказали, что не занимаются. Я лично бегал в ЖЭК, там сказали, что замок вскрывался, собаки нет. Когда я пришел на место, мне женщина сказала, что никакие замки не вскрывались. Ждем ЖКХ», - пояснил житель города Александр Алексеев.

Пробраться в техническое помещение у людей так и не получилось. Собака ранена и сильно раздражена. Подходить к ней без специального оборудования опасно, пленница может накинуться. Неравнодушные жители дома обращались в различные волонтерские организации и фонд помощи бездомным животным. Но спасать Умку никто не торопится.

Достать собаку самостоятельно у детей не получается. Чтобы хоть как-то помочь пленнице, они подкармливают ее сосисками.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте