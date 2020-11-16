На улице Карпинского бездомная собака оказалась в ловушке

16.11.2020 | 18:29

Жильцы дома № 46 на улице Карпинского потеряли покой: у торца здания провалился грунт, проходивший над коммуникациями. Пока диаметр небольшой, но почва вокруг начинает проседать. Опасный объект притягивает любопытных детей.

«Ребятишки здесь всегда играют. Опасно. Никто не смотрит», - рассказала жительница Пензы Антонина Александрина.

В ловушку уже попалась бездомная собака. Четвероногая пленница по кличке Умка провалилась в яму несколько дней назад. Местные предполагают, что она могла сильно повредить лапы при падении, в некоторых местах видны следы крови. Самостоятельно выбраться у животного не получается. Но каким-то образом ей удалось проникнуть в подвал.

«Несколько раз звонили в МЧС, они сказали, что не занимаются. Я лично бегал в ЖЭК, там сказали, что замок вскрывался, собаки нет. Когда я пришел на место, мне женщина сказала, что никакие замки не вскрывались. Ждем ЖКХ», - пояснил житель города Александр Алексеев.

Пробраться в техническое помещение у людей так и не получилось. Собака ранена и сильно раздражена. Подходить к ней без специального оборудования опасно, пленница может накинуться. Неравнодушные жители дома обращались в различные волонтерские организации и фонд помощи бездомным животным. Но спасать Умку никто не торопится.

Достать собаку самостоятельно у детей не получается. Чтобы хоть как-то помочь пленнице, они подкармливают ее сосисками.