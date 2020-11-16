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Общество

Кузнечане собирают подарки для детей из малообеспеченных семей

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В Кузнецке стартовала традиционная акция «Новый год - вместе!».

Ежегодно в преддверии новогодних и рождественских праздников горожане собирают подарки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в администрации Кузнецка со ссылкой на начальника отдела социальной защиты населения Ирину Мажаеву, около двух тысяч ребятишек этой категории семей нуждаются во внимании.

«Все желающие принять участие в данной акции могут обратиться в отдел социальной защиты населения, расположенный по адресу: ул. Ленина, д. 201, каб. № 9, тел. 2-09-06», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото pixabay.com
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