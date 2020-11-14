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Общество

В Пензе открылась выставка копий памятных монет Банка России

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Ботвинник, Яшин, Малышев - самые громкие имена советского и российского спорта запечатлены на памятных монетах, выпущенных Банком России. Но прикоснуться к прекрасному не получится. Увидеть эти рубли можно лишь на картинке.

«Памятные монеты выпускались ограниченными тиражами, поэтому встретить их в обиходе практически невозможно - они все сосредоточены в коллекциях и у нумизматов», - пояснил организатор выставки Дмитрий Марков.

Фотовыставка, открывшаяся в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова, позволяет взглянуть на редкую коллекцию. Отдельное внимание в экспозиции уделяется теме спортивных состязаний мирового уровня, которые проводились в России, - чемпионата мира по футболу в 2018-м и Олимпиады 2014-го.

«Мне понравились все монеты, связанные с Сочи. Я учусь на экономиста, буду работать с деньгами, мне эта тема интересна», - рассказала посетительница выставки Вера Савинова.

Каждая монета - как учебник истории. Есть сторублевая в честь первого российского чемпиона Олимпийских игр Николая Панина-Коломенкина. По соседству с фигуристом - прославленный футбольный вратарь Лев Яшин.

«Монеты Банка России впервые начали выпускаться к Олимпиаде 1980 года. С тех пор монеты спортивной тематики выпускаются регулярно, и в настоящий момент есть уже около 200 монет, посвященных выдающимся спортсменам, знаковым событиям и соревнованиям», - сообщил Дмитрий Марков.

Выставка будет работать до 27 ноября.

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