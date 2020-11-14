Дезинфекцию в подъездах пензенских домов будут проводить зимой

14.11.2020 | 18:30

Люди в спецодежде не появятся на городских улицах, по крайне мере, до весны. В областном центре принято решение прекратить дезинфекцию общественных территорий. Причина - погодные условия: в середине ноября в любой момент могут выпасть осадки, смывающие раствор.

Об этом шла речь на совещании в администрации города. Чиновники на заседании обсуждали меры борьбы с распространением коронавируса, подводили итоги.

«За последние месяцы более 1 700 объектов в областном центре были неоднократно обработаны. Для этого использовано 600 килограммов дезсредств», - доложил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов.

Максим Музалевский приехал в Пензу на экскурсию. В Саратове общественные места спецраствором вовсе не обрабатывали.

«Где-то в районе была африканская чума свиней, и в один прекрасный день по городу прошел слух, что будут с самолет опылять каким-то дезинфицирующим средством. Фейк абсолютный, но поверило 95% людей. Уходили с работы, запирались в домах, всю воду скупили! А теперь для саратовцев сама идея опыления - кошмар, и наши власти, наверное, просто не решились такую меру предложить», - рассказал гость города.

В Пензе обработку скамеек в парках и скверах, остановок общественного транспорта начали проводить в марте.

«Вещество безвредно для людей, безопасно. В течение часа оно должно выветриться. На каждой машине присутствует сотрудник управления по делам ГОЧС, который оставляет табличку, что проведена санитарная обработка и в течение часа желательно не садиться», - сообщал Алексей Михайлов.

Что касается дезинфекции подъездов городских многоэтажек, то она продолжится в зимние месяцы. Чиновники считают, что работу в этом направлении нужно даже активизировать.