«ТНС энерго Пенза» рекомендует потребителям погасить долги

13.11.2020 | 14:38

Недостаточно высокий уровень платежной дисциплины потребителей вызывает серьезную озабоченность энергетиков. Проблема неплатежей остается актуальной для всех видов ресурсоснабжающих организаций.

Размер дебиторской задолженности за электроэнергию по собственным потребителям по итогам 9 месяцев текущего года составил 2 млн 155,9 тыс. рублей.

Наибольшие суммы задолженности приходятся на следующие категории клиентов:

- население на прямых расчетах - 375,5 млн рублей (17,4%);

- теплоснабжающие предприятия - 287,6 млн рублей (13,3%);

- водоснабжающие предприятия - 190,6 млн рублей (8,8%);

- исполнители коммунальных услуг - 189 млн рублей (8,8%).

Многомиллионные долги появились давно и никак не связаны с эпидемиологической обстановкой. При этом сейчас энергосбытовые компании крайне ограничены в своих действиях в отношении недобросовестных клиентов, поскольку Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года установлен мораторий на отключение потребителей - физических лиц и начисление пеней должникам за услуги ЖКХ.

Однако стоит помнить, что это временная мера, действующая только до конца 2020 года. Поэтому потребителям настоятельно рекомендуется оплачивать счета вовремя. После окончания срока моратория, в соответствии с законодательством РФ, пени будут начислены на всю сумму долга. Неоплаченные суммы со временем копятся, и их оплата в перспективе после снятия всех ограничений может стать серьезной проблемой.

В данный момент законодательство по-прежнему разрешает взыскание задолженности в судебном порядке. Количество исков, предъявленных юридическими службами энергосбытовой компании к злостным неплательщикам, за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го возросло на 22%. Подано 5 242 заявления на сумму 462 млн 316,18 тыс. рублей, в том числе 512 исков на 425,3 млн рублей к юридическим лицам и 4 730 исков на 37 млн рублей - к физическим.

Несмотря на сложную обстановку с неплатежами со стороны клиентов, ООО «ТНС энерго Пенза» в целом удается выполнять свои обязательства перед оптовым рынком электроэнергии и сетевыми организациями, сохраняя устойчивость энергетической сферы Пензенской области.

В ООО «ТНС энерго Пенза» напоминают, что своевременная и полная оплата потребленной электроэнергии выгодна прежде всего самим потребителям. Ответственное отношение к соблюдению обязательств сторонами является залогом качественного и надежного энергоснабжения и отсутствия дополнительных расходов.