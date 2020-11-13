Пензенцам рассказали, как эволюционировать в пятницу, 13-го

13.11.2020 | 19:11

Ужасней пятницы, 13-го, для многих людей, наверное, только Страшный суд. Считается, что это день больших неприятностей, нужно быть начеку, остерегаться неудач, ибо Сатана хохочет громче обычного, а ведьмы, упыри и вурдалаки собираются вместе, чтобы творить темные дела и строить козни добрым людям. У этих суеверий есть предпосылки.

«Распятие Иисуса в пятницу; Тайная вечеря, на которой присутствовало 13 участников; скандинавы могут вспомнить о знаменитом пире в Вальгалле, куда явился 13-й гость, Локи, и все поругались. В Советском Союзе в конце 80-х годов - начале 90-х популяризировалось голливудское кино «Пятница, 13-е» - ужасы соответствующие и прочее», - рассказал доктор психологических наук, профессор Всеволод Константинов.

Пренебрегать магией чисел и дней недели не стоит. Еще Пифагор говорил, что каждое число есть мера всех вещей. Астропсихологи считают: за всем, что очевидно, стоит скрытый замысел, и посвященные в него могут манипулировать людьми.

«13 - наверняка число, которое спрятали от простого народа масоны, иллюминаты, какие-то тайные общества. Я думаю, что 13 - это сакральное, кармическое число, с ним надо работать умеючи, это число перехода на новый уровень развития.

Чтобы люди не переходили эволюционно на новый уровень развития, кто-то хитромудрый это число спрятал. А как спрятать? Испугать надо народ, что это чертова дюжина», - пояснил кандидат технических наук, астропсихолог Николай Денисенко.

Кстати, психологи весь набор страхов перед пятницей, 13-м, называют параскаведекатриафобией. Люди свою тревогу списывают на символы и магический смысл того или иного дня.

«Любой стигматизированный какой-то образ, будь то пятница, 13-е, суббота, 14-е, какие-то приметы - это способ определенным образом мобилизовать внутренние ресурсы, чтобы преодолевать проблемы. Уж насколько они реальны или вымышленны - это нужно индивидуально разбираться», - отметил Всеволод Константинов.

«Пятница - это последний день недели, день чувств, эмоций. Почему пятница всегда так восхитительна? Потому что будут выходные и так далее. Плюс тут 13-е наложили. Я думаю, что если в этот день правильно работать со своими эмоциями и чувствами, быть в некоторой дисциплине 13-го числа (это четверка - устойчивое число), контролировать свои чувства, то можно выйти на новый эволюционный уровень, чего я всем желаю», - высказался Николай Денисенко.

Все умозаключения ученых сводятся к простой народной мудрости: у страха глаза велики.