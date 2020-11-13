«Дамате» сэкономила 4,6 млн рублей благодаря контролю расхода топлива

13.11.2020 | 16:21

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, сэкономила 4,6 миллиона рублей благодаря применению новой современной системы мониторинга, учета и контроля топлива на предприятиях Пензенской области. По оценке специалистов компании, за 1,5 года затраты по дизельному топливу снизились на 6% по сравнению с ранее используемым объемом.

«Дамате» использует современные технологии управления и безопасности, поэтому было решено оборудовать сельскохозяйственную технику и транспорт, обслуживающий растениеводство, системами GPS/GLONASS-мониторинга, учета и контроля топлива. Специальные трекеры установили более чем на 100 единиц техники - тракторы, комбайны, автомобили КамАЗ.

С марта 2019 года «Дамате» начала списывать дизельное топливо на основании данных по фактическим остаткам системы GLONASS. Важно, что за тот же период компания на 46% (до 32 тысяч гектаров) увеличила площадь земли в обработке.

Новая система позволила в режиме реального времени проводить мониторинг транспорта, контролировать расход топлива, исключить его нецелевое использование, оптимизировать расход. Это, в свою очередь, привело к уменьшению выброса вредных веществ в атмосферу и снижению экологической нагрузки на окружающую среду.

В настоящее время в Пензенской области ГК «Дамате» завершает проект по выращиванию и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн в год. Собственное растениеводство - одно из преимуществ вертикально интегрированной структуры «Дамате». Наличие более 100 единиц самоходной и свыше 180 единиц прицепной техники различного назначения, использование передовых технологий и собственного земельного фонда в размере 49,5 тысячи гектаров в 7 районах присутствия позволяют практически полностью обеспечивать птицу кормами собственного производства.

В конце августа 2020 года «Дамате» объявила о начале разработки долгосрочной «Стратегии устойчивого развития». Это долгосрочная программа с перечнем конкретных мероприятий, нацеленных на улучшение показателей в социальной, экономической и экологической сферах.

Устойчивое развитие - это актуальный международный тренд. «Дамате» станет одним из немногих крупных российских холдингов, планирующих запуск стратегии по образцу лучших западных компаний. В планах ГК - до конца 2020 года принять стратегию и приступить к ее реализации.