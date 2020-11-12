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Общество

В Пензе орнитолог объяснил, зачем нужно подкармливать синиц

Печать

Пение небольшой птицы с желтой грудкой знакомо, пожалуй, каждому. Синица - одна из самых известных представителей пернатых в стране. В холодное время года ее часто можно заметить в городе.

Эксперты утверждают, что называть синицей только пташку с синими крыльями абсолютно неправильно. Существует календарь, посвященный редким птицам области, внесенным в Красную книгу России.

«На первой странице - самая редкая птица нашей области, белая лазоревка. Это тоже синичка», - отметил орнитолог Вячеслав Фролов.

Много веков назад у предков было поверье, что именно 12 ноября синицы прилетают в города и села на зимовку. Теперь этот день стал экологическим праздником.

«Каждый человек понимал, что он именно этим видам может помочь в зимнее время. Если они сделают кормушки, повесят полиэтиленовые бутылочки, они спасут не одну сотню этих птиц. Сотни птиц будут спасены, они вновь вернутся в леса и будут нам их сохранять», - заявил Вячеслав Фролов.

Даниил Каргин это мнение разделяет. Каждый год молодой человек мастерит скворечник, чтобы пернатые смогли пережить зиму.

«Есть Синичкин день, когда необходимо делать кормушку, чтобы зимой кормить синичку, тогда летом будет урожай», - рассказал он.

Синицы в почете были всегда. До XVII века царский указ запрещал убивать этих птиц. Нарушителей ждал большой штраф или порка плетьми.

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Гость||

Папа пенсионер всегда птичек кормит, покупаем мелких семечек.Вот такие они плжилые люди- кто птичек, кто кошек подкармливает.Добро всегда возвращается !

Имя: Гость
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