«Скидкино плюс» открывает магазины в районах Пензенской области

12.11.2020 | 15:19

Региональный ретейлер группы компаний «Дионис» обновил формат и расширил географию, открыв магазины в районах Пензенской области.

Дискаунтер «Скидкино плюс» появился в Городище, на улице Матросова, 175. Праздничное открытие состоялось в четверг, 12 ноября. Все гости, купившие товар на сумму от 1 000 рублей, получили подарки. Призы достались и победителям розыгрыша, который провели среди пришедших на праздник.

«Магазин изумительный! Я его знаю по Пензе, у дочери есть «Скидкино» рядом с домом. Раньше ездила закупать продукты и бытовую химию в областной центр, а теперь вот и у нас в Городище магазин открыли. Товары значительно дешевле, чем у других. Приятно удивили цены в мясном отделе. Обязательно вернусь сюда еще раз и куплю товаров побольше», - поделилась пенсионерка Лидия Маркелова.

Отличительной особенностью всех магазинов «Скидкино плюс» является холодильная комната. Здесь можно приобрести охлажденное мясо, колбасы, сосиски, сыры и молочные продукты со значительным дисконтом. Покупатели, как правило, быстро узнают об этом, включая «Скидкино плюс» в регулярный маршрут по магазинам.

Крупы, макароны и сахар можно купить на развес. Отсутствие упаковки и система самообслуживания сказываются на цене - товары реализуют с минимальной торговой наценкой.

Помимо продуктов питания «Скидкино плюс» предлагает покупателям богатый выбор товаров для дома: посуду, домашний текстиль, инвентарь для уборки, емкости для хранения и даже предметы мебели - стулья и табуреты.

Для маленьких посетителей в «Скидкино плюс» игрушки и ученические принадлежности, которые не опустошат родительский кошелек.

Все вопросы покупатели могут задать напрямую директору магазина, кабинет которого расположен в торговом зале рядом с кассами. Руководитель не прячется за стенами - он открыт для общения и лично наблюдает за порядком в зале.

«В магазине просторно, персонал приветливый, все рассказывают, помогают. Цены ниже, чем в других торговых точках. Я очень довольна!» - поделилась первым впечатлением жительница Городища Марина Еськина.

На днях свои двери для пензенских покупателей открыли торговые залы на улице Рахманинова, 17. А до конца года «Скидкино плюс» появится в селе Засечном.