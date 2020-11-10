В День сотрудника полиции участковый рассказал о своей работе

10.11.2020 | 20:04

Дмитрий Клочков трудится участковым уже четыре года. В любую погоду и в любое время суток он стоит на страже общественного порядка.

«Мой рабочий день начинается в отделе, где проходит краткий инструктаж с руководителем, ставятся основные задачи, после чего вооружаемся и выдвигаемся на свои участки. По приказу - всегда с оружием», - рассказал он.

Отдел для Дмитрия - второй дом. Значительную часть своего рабочего времени он проводит за столом, разбирая документы и жалобы от жильцов на его участке.

«Буквально вчера поступило заявление от гражданина: жалуется на своего соседа, который в пьяном виде на лестничной площадке устроил дебош», - пояснил участковый.

Но основная работа ведется, что называется, в полях. Дмитрий посещает места скопления антиобщественных элементов.

Участок полицейского находится рядом со школой. Дети узнают стража порядка и здороваются с ним. Однажды он с коллегой снял с крыши котельной мальчика, боявшегося спуститься.

Если для одних Дмитрий - подобие доброго Дяди Степы из детского стишка, то для других - строгий сотрудник внутренних органов.

«Очень хороший участковый у нас, внимательный. И звонит мне», - отметила пензячка.

Отмечать профессиональный праздник Дмитрий будет дома, в кругу семьи. Он ведет здоровый образ жизни - служба обязывает.

«У меня дома турник, сам стараюсь зал посещать, бассейн посещаю. Дома с утра перед работой - зарядка», - поделился полицейский.