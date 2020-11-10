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Общество

В День сотрудника полиции участковый рассказал о своей работе

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Дмитрий Клочков трудится участковым уже четыре года. В любую погоду и в любое время суток он стоит на страже общественного порядка.

«Мой рабочий день начинается в отделе, где проходит краткий инструктаж с руководителем, ставятся основные задачи, после чего вооружаемся и выдвигаемся на свои участки. По приказу - всегда с оружием», - рассказал он.

Отдел для Дмитрия - второй дом. Значительную часть своего рабочего времени он проводит за столом, разбирая документы и жалобы от жильцов на его участке.

«Буквально вчера поступило заявление от гражданина: жалуется на своего соседа, который в пьяном виде на лестничной площадке устроил дебош», - пояснил участковый.

Но основная работа ведется, что называется, в полях. Дмитрий посещает места скопления антиобщественных элементов.

Участок полицейского находится рядом со школой. Дети узнают стража порядка и здороваются с ним. Однажды он с коллегой снял с крыши котельной мальчика, боявшегося спуститься.

Если для одних Дмитрий - подобие доброго Дяди Степы из детского стишка, то для других - строгий сотрудник внутренних органов.

«Очень хороший участковый у нас, внимательный. И звонит мне», - отметила пензячка.

Отмечать профессиональный праздник Дмитрий будет дома, в кругу семьи. Он ведет здоровый образ жизни - служба обязывает.

«У меня дома турник, сам стараюсь зал посещать, бассейн посещаю. Дома с утра перед работой - зарядка», - поделился полицейский.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

аж прослезился

Гость||

Участковый Зябиров - бездельник и лжец.

Гость||

а ты думал туда другие идут?

Гость||

НЕТ ПРАЗДНИКА-ДЕНЬ ПОЛИЦИИ!!! Есть празник-День сотрудника ОВД, я работал в МИЛИЦИИ,не хочу называться ПОЛИЦАЕМ. У меня дед,покойный, участник ВОВ.

Гость||

Как насильник из уфы

Гость||

Участковый от слова часть,доля.

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

А наших участковых месяц не видно,дверь не открывают и на звонки не отвечают!Наверное с сентября день мвд отмечают!

Имя: Гость
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