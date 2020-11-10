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Общество

Пензенцы стали сильнее верить в сверхъестественные силы

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Многие пензенцы перестали верить в себя и надеются только на сверхъестественные силы или хотя бы чью-то помощь. Психотерапевты говорят о серьезном увеличении количества пациентов. У Алексея Прибыткова их стало больше процентов на 30.

Раздумывать о том, что привело их в кабинет врача, даже не приходится: сказывается нынешняя ситуация с коронавирусом. Все мучаются от тревоги и неизвестности и от последствий болезни.

«Есть данные о том, что за счет определенной тропности к нервной системе он сам по себе способствует развитию тревожных расстройств. У меня уже был не один десяток людей, у которых впервые возникло тревожное состояние после перенесенной инфекции», - сообщил психотерапевт.

Стало больше клиентов у магов, причем нынешние технологии позволяют проводить сеансы дистанционно. В интернете много предложений: составить гороскоп, погадать или научиться это делать самому.

Пензячка Елена около 20 лет назад вместе с другом открыла магазин талисманов, оберегов, амулетов. В начале пандемии она не заметила увеличения потока покупателей, но осенью ей стало казаться, что торгует просто жизненно необходимыми вещами.

«Людей стало приходить больше с каждым днем. Они хотят хоть как-то защитить себя. Кто-то защищает себя молитвой, но кому-то нужно еще повесить и оберег, чтобы он напоминал, что все будет хорошо», - рассказала совладелица магазина.

Пензенцы охотно берут вещи из натурального камня. Черный агат и обсидиан - в лидерах продаж, так как активизируют внутренние силы организма, поддерживают морально. Другие не могут пройти мимо особых свеч - есть антикризисные, от порчи и сглаза. Но самым большим спросом пользуются славянские обереги: горожане надеются на помощь предков.

Много прихожан и в храмах.

«Надежда на Бога, что Бог нас не оставит», - отметила пенсионерка.

Маги, целители, астрологи утверждают, что клиентов у них было бы еще больше - настолько нервозны стали пензенцы. Люди хотят знать, что будет дальше, но экономическая ситуация в стране сложная и денег на гороскопы и гадания нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Могу мощи продать на щи,еще впридачу череп ежа!

Гость||

Какахи кенгуру помогают от кавида

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Много прихожан и в храмах.

«Надежда на Бога, что Бог нас не оставит», - отметила пенсионерка.

Не ври,все ТЦ пустые.Весь приход на город не более ста человек.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Многие пензенцы перестали верить в себя и надеются только на сверхъестественные силы или хотя бы чью-то помощь.
Это называется безответственность и инфантильность.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

кому-то нужно еще повесить и оберег, чтобы он напоминал, что все будет хорошо», - рассказала совладелица магазина.
Кому война, а кому и мать родна.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стало больше клиентов у магов, причем нынешние технологии позволяют проводить сеансы дистанционно. В интернете много предложений: составить гороскоп, погадать или научиться это делать самому.
Оскудела вера в народе, всем подавай сговор с нечистой силой ради сиюминутной выгоды, верить, каяться никто не хочет. А ведь тяжесть и объем наших наказаний прямо пропорционален нашим грехам, что здесь непонятного. Согрешил, будь добр-получи, если не покаялся сердцем.

В храмы перестали ходить, к Богу обращаться, вот Господь их и закрывает пандемией постепенно. Грехи уже никто не считает, а ведь это самое главное, что нас разъединяет с Богом.

Гость||

20.56 Зато храмов до ... И ещё строят! Для кого? Лучше бы людей поддержали в трудную годину: больницы бы построили или уже имеющимся помогли.

Гость||

Хотя бы койко-места в этих храмах предлагали.

Гость||

Не удивило.буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Гость||

Гость писал(a):

Весь приход на город не более ста человек
Неправда, крестились то многие. Да где они? Заняты более важным чем Бог.

Копаются в своей мышиной возне, как свинья не может небо увидеть, потому что голову не поднимает никогда, все в корыто и в землю смотрит, чтобы там сожрать. Вот весь интерес. А еще людьми себя называем.(((

Имя: Гость
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