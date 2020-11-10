Пензенцы стали сильнее верить в сверхъестественные силы

10.11.2020 | 20:42

Многие пензенцы перестали верить в себя и надеются только на сверхъестественные силы или хотя бы чью-то помощь. Психотерапевты говорят о серьезном увеличении количества пациентов. У Алексея Прибыткова их стало больше процентов на 30.

Раздумывать о том, что привело их в кабинет врача, даже не приходится: сказывается нынешняя ситуация с коронавирусом. Все мучаются от тревоги и неизвестности и от последствий болезни.

«Есть данные о том, что за счет определенной тропности к нервной системе он сам по себе способствует развитию тревожных расстройств. У меня уже был не один десяток людей, у которых впервые возникло тревожное состояние после перенесенной инфекции», - сообщил психотерапевт.

Стало больше клиентов у магов, причем нынешние технологии позволяют проводить сеансы дистанционно. В интернете много предложений: составить гороскоп, погадать или научиться это делать самому.

Пензячка Елена около 20 лет назад вместе с другом открыла магазин талисманов, оберегов, амулетов. В начале пандемии она не заметила увеличения потока покупателей, но осенью ей стало казаться, что торгует просто жизненно необходимыми вещами.

«Людей стало приходить больше с каждым днем. Они хотят хоть как-то защитить себя. Кто-то защищает себя молитвой, но кому-то нужно еще повесить и оберег, чтобы он напоминал, что все будет хорошо», - рассказала совладелица магазина.

Пензенцы охотно берут вещи из натурального камня. Черный агат и обсидиан - в лидерах продаж, так как активизируют внутренние силы организма, поддерживают морально. Другие не могут пройти мимо особых свеч - есть антикризисные, от порчи и сглаза. Но самым большим спросом пользуются славянские обереги: горожане надеются на помощь предков.

Много прихожан и в храмах.

«Надежда на Бога, что Бог нас не оставит», - отметила пенсионерка.

Маги, целители, астрологи утверждают, что клиентов у них было бы еще больше - настолько нервозны стали пензенцы. Люди хотят знать, что будет дальше, но экономическая ситуация в стране сложная и денег на гороскопы и гадания нет.