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Общество

Пензенцам расскажут, как уберечься от пневмонии при ОРВИ

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Пензенцам расскажут, как правильно лечить ОРВИ, чтобы оно не переросло в пневмонию. Для этого врач-инфекционист областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Евгения Сучкова проведет прямой эфир в рамках онлайн-проекта «Учись быть здоровым!».

Горожан предупреждают, что самолечение не всегда идет на пользу, чаще оно только усугубляет состояние пациента.

«Что подойдет конкретному человеку, может решить только врач с учетом осмотра больного, наличия у него сопутствующих заболеваний, лекарственной непереносимости, длительности заболевания, условий, при которых развился недуг», - пояснили на официальном сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

Трансляция состоится во вторник, 10 ноября, в 11:00 в группах Пензенского областного центра общественного здоровья в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это тонкий намёк на, чтобы лечили себя дома сами???!!! Или Роспотребнадзор запугал? Ликбез?!

Гость||

Все лечатся сами , по интернету, если повезёт ,то на вторые сутки после вызова студентка полечит по телефону, грибник так же лечится?

Имя: Гость
Комментарий:

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