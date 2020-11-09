Пензенцам расскажут, как уберечься от пневмонии при ОРВИ

09.11.2020 | 15:47

Пензенцам расскажут, как правильно лечить ОРВИ, чтобы оно не переросло в пневмонию. Для этого врач-инфекционист областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Евгения Сучкова проведет прямой эфир в рамках онлайн-проекта «Учись быть здоровым!».

Горожан предупреждают, что самолечение не всегда идет на пользу, чаще оно только усугубляет состояние пациента.

«Что подойдет конкретному человеку, может решить только врач с учетом осмотра больного, наличия у него сопутствующих заболеваний, лекарственной непереносимости, длительности заболевания, условий, при которых развился недуг», - пояснили на официальном сайте Министерства здравоохранения Пензенской области.

Трансляция состоится во вторник, 10 ноября, в 11:00 в группах Пензенского областного центра общественного здоровья в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».