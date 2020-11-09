«Караван добрых дел» вернул мальчику из Пензенской области слух

09.11.2020 | 09:00

Джамиль Гафуров прошел путь к здоровью длиной в пять лет - именно столько ушло у родителей, чтобы вернуть сыну слух.

Мальчик родился без левого уха. Слуховой проход не был сформирован, поэтому окружающий мир он воспринимал единственным здоровым ухом. Джамиль стеснялся своего недостатка, понимая, что он не такой, как все.

Мама начала предпринимать попытки вернуть сыну здоровье еще в роддоме. По интернету она нашла описание заболевания и способы его лечения. Однако выяснилось, что в России проблему считают косметической и, соответственно, квот на ее бесплатное лечение нет.

Чтобы все исправить, необходима была операция стоимостью в 6 млн рублей. Мировой центр, признанный лучшим, находится в Калифорнии. На прием к американским врачам Гузель Гафурова попала в Москве, когда они приезжали в Россию консультировать семьи, столкнувшиеся с аналогичными проблемами.

С тех пор семья начала поиски спонсоров. Самостоятельно найти такие деньги не представлялось возможным: Гузель - домохозяйка, ее супруг - индивидуальный предприниматель. Обзвонив около 30 общероссийских благотворительных фондов, Гафуровы везде получили отказ. Причина одна: здоровью малыша ничего не угрожает.

Гузель призналась, что в местные фонды звонила уже без особой надежды. Когда в «Караване добрых дел» дали положительный ответ, снова обрела веру, что здоровье сына можно восстановить.

Новым препятствием к осуществлению мечты стал коронавирус. Возникли сложности с тем, чтобы получить визу в Америку и отправиться в калифорнийский центр. Сделать это удалось лишь в промежутке, когда первая волна пандемии пошла на спад и границы открылись.

«Караван добрых дел» оплатил операцию полностью, переведя средства на депозит клиники. На сбор средств ушло около года.

Операция прошла успешно. За 8 часов хирурги восстановили слуховой проход и сформировали ушную раковину. Через 30 минут после операции ребенку позволили отправиться домой, а повязку можно было снять уже на второй день.

«Мы бережем ухо, как хрустальное. Джамилю нельзя спать на левом боку и прикасаться к ушку», - призналась Гузель Гафурова. Полное восстановление займет еще около месяца, однако уже сейчас понятно, что слух вернулся и ткани прижились.

«Когда семья сообщила хорошие новости, я не смогла сдержать слез. Мы вместе прошли большой путь, все время были на связи. Хочу выразить благодарность всем жителям Пензенской области, кто откликнулся на наш призыв и помог малышу вернуть слух, а его родителям - веру в добрых людей!» - высказалась руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольга Чистякова.