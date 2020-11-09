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Общество

Каменской больнице подарили более 400 комплектов средств защиты

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В Каменскую межрайонную больницу по поручению председателя Законодательного собрания Пензенской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лидина доставили более 400 дополнительных комплектов средств индивидуальной защиты.

Помощь была оказана в рамках акции «Спасибо врачам!» при участии представителей молодежного парламента области и депутата Заксобра Яны Куприной.

СИЗы - 2 000 масок, 15 литров антисептика, несколько сотен медицинских фартуков, шапочек, перчаток и бахил - были куплены на средства депутатов-единороссов и предпринимателей, пожелавших остаться неизвестными.

«Это уже не первая помощь - в первую волну волонтерами были доставлены средства защиты в 15 больниц Пензенской области. Недавно совместно с молодежным парламентом была оказана помощь сети пензенских городских поликлиник, а также Мокшанскому детскому дому-интернату», - рассказала Яна Куприна.

Кроме того, молодые активисты помогли многодетным семьям сел Батрак и Кувака Каменского района, передав им продуктовые наборы, детскую зимнюю одежду и обувь в рамках проекта «Благотворительный марафон».

«Наши ребята из молодежного парламента Каменского района сообщили о многодетных семьях, которые обратились за поддержкой. Благодаря взаимодействию депутатского корпуса, молодежного парламента, Молодежки ОНФ и волонтеров-медиков мы быстро собрали необходимую помощь и доставили ее в семьи», - отметил председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Андрей Сушков.

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Источник — фото www.zspo.ru
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