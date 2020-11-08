В лесах Пензенской области установили скамейки-навигаторы

08.11.2020 | 14:26

В Пензенской области в лесах появились скамейки-навигаторы. Таким образом специалисты благоустраивают места отдыха.

Объекты уже установили в Кузнецком, Камешкирском и Нижнеломовском районе.

«Скамейки-навигаторы станут местом для отдыха любителей не только пособирать грибы, ягоды, но и прогуляться по лесу, а также помогут сориентироваться, как добраться до ближайшего населенного пункта», - объяснили в пресс-службе регионального минлесхоза.

К примеру, в Кузнецком лесничестве лавочка указывает на выход к селам Ульяновка и Козляковка.

«В дальнейшем такие скамейки будут установлены на территории всей Пензенской области», - заверили в пресс-службе.