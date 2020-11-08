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Общество

В лесах Пензенской области установили скамейки-навигаторы

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В Пензенской области в лесах появились скамейки-навигаторы. Таким образом специалисты благоустраивают места отдыха.

Объекты уже установили в Кузнецком, Камешкирском и Нижнеломовском районе.

«Скамейки-навигаторы станут местом для отдыха любителей не только пособирать грибы, ягоды, но и прогуляться по лесу, а также помогут сориентироваться, как добраться до ближайшего населенного пункта», - объяснили в пресс-службе регионального минлесхоза.

К примеру, в Кузнецком лесничестве лавочка указывает на выход к селам Ульяновка и Козляковка.

«В дальнейшем такие скамейки будут установлены на территории всей Пензенской области», - заверили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Навигатор!!!! Такие навигаторы известны с древности.

Гость||

Вот бы в машину вам такой навигато.

Гость||

19 век, а что вы хотели

Гость||

Наконец то, а то из леса не выйдешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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