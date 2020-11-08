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Общество

Стаи бродячих собак в Ухтинке пугают малышей и взрослых

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В Ухтинке неспокойно из-за большого количества бездомных собак. Звери сбиваются в стаи, встречают и провожают каждого, выпрашивают или требуют еду в зависимости от настроения.

«Они лежали здесь и все пять на меня накинулись. Одна укусила. Хорошо, водитель с маршрутки меня отбил», - рассказала жительница с. Ухтинка Нина Колганова.

«Внучка шла с коляской. Они на нее налетели, укусили, и она делала уколы. Теперь вот ходили по свету контролеры. Налетели на одну, хорошо, я шла с палкой. Они ей порвали джинсы», - поделилась воспоминаниями другая сельчанка Зинаида Попылькова.

В Ухтинке много бродячих: хозяева умирают, переезжают - собаки отправляются на улицу, бесконтрольно плодятся. Люди жалуются в администрацию сельсовета - та перенаправляет в районную. История повторяется каждый год. Специалисты отлавливают часть животных - появляется вдвое больше новых.

«Из города собирают собак и привозят по деревням. В любой деревне этих собак навалом», - высказал свое мнение житель с. Ухтинка Алексей Копытцев.

Тропинка ведет к школе. Обычно рядом с ней, на футбольном поле, звери собираются и поджидают: может, кто булку бросит.

«Дети боятся. Элементарно там: дернули рукой, прыгнули - и вот это все стадо на них кидается», - описала обстановку жительница с. Ухтинка Татьяна Огуреева.

«Я шел за сестрой в школу. И они такие (всей стаей, шесть или пять собак) на меня набросились, все встали и начали лаять. Я закричал», - вспомнил случившееся с ним школьник Вадим Иванчишин.

Несколько недель назад, как рассказали жители, приезжали специалисты, увезли с десяток щенков. Взрослые собаки остались. Зимой им самим прокормиться будет сложнее. Они станут агрессивнее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

На Камчатке начали борьбу с бродячими собаками после гибели ребенка. Трагедия на Камчатке стала поводом для организации масштабных проверок и ... Позднее нашли тело ребенка. Эксперты установили — мальчик погиб от сильной кровопотери. На теле обнаружили многочисленные раны,

В ПЕНЗЕ ТОЖЕ НУЖНА СМЕРТЬ РЕБЁНКА?

Стерилизация и кастрация не дают дожного эффекта и являются лазейкой для разворовывания госсредств.

Гость||

Гость писал(a):

На Камчатке начали борьбу с бродячими собаками после гибели ребенка. Трагедия на Камчатке стала поводом для организации масштабных проверок и ... Позднее нашли тело ребенка. Эксперты установили — мальчик погиб от сильной кровопотери. На теле обнаружили многочисленные раны,

В ПЕНЗЕ ТОЖЕ НУЖНА СМЕРТЬ РЕБЁНКА?

Стерилизация и кастрация не дают дожного эффекта и являются лазейкой для разворовывания госсредств.

Щас тебе зоошиза ответит..

Гость||

Гость писал(a):

Щас тебе зоошиза ответит..
Зоошизе нужны деньги для разворовывания,вот и весь гуманизм.

Гость||

А где юные вымогательницы 10000рублей и фонда защиты? Почему выбивают бюджетные деньги и не переловили всех собак?

Гость||

зоошиза: сами виноваты, нечего дразнить песиков.

Имя: Гость
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