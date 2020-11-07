В Родительскую субботу пензенцы почтили память своих близких

07.11.2020 | 20:30

Православные верующие отметили особый день поминовения усопших - Дмитриевскую родительскую субботу, последнюю в этом году.

У этого дня поминовения усопших древняя история. Дмитрий Донской в 1380-м году одержал победу над Мамаем на Куликовом поле. С благословения преподобного Сергия Радонежского по погибшим в битве воинам отслужили панихиду.

Позже в такой день стали молиться об упокоении всех православных, посещать могилы родных и близких.

«Нужно только прийти и помянуть своих родных», - отметила Екатерина Треханова.

«На три могилы хожу. Дома молитву прочитаю, сюда приду - тоже читаю, всех своих перечисляю», - рассказала Нина Тамбовцева.

Дмитриевская суббота не имеет постоянной даты. В 2017 году, например, она пришлась на 28 октября. Тогда в городе уже лежал снег.

«Родительская суббота - это духовная радость, когда мы имеем возможность помолиться об усопших родных, близких, знакомых и православных, от века почивших. Тем самым мы взываем ко Господу, чтобы он дал просветление», - пояснил настоятель храма-часовни Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов.

Следующий особый день поминовения усопших, согласно церковному календарю, - 6 марта 2021 года. Это будет мясопустная Родительская суббота.