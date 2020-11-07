День Октябрьской революции в Пензе прошел без митингов

07.11.2020 | 18:15

74 года в стране 7 Ноября было красным днем календаря - весь советский мир отмечал победу Великой Октябрьской социалистической революции.

Теперь массовые демонстрации остались в прошлом. В 2020 году даже небольшие митинги запрещены. Но веровавшие в светлое будущее пришли к святым местам. Наедине с собой и застывшими в бронзе борцами за дело революции они предались думам о прошлом.

«Для меня это всегда праздник, потому что я человек того времени, которому жилось хорошо. Я одна воспитала двоих детей. Та власть дала мне квартиру, обеспечила всем! Мы жили дружно, собирались, гуляли», - рассказала жительница Пензы.

7 ноября, или 25 октября по старому стилю, в Петрограде произошла большевистская революция. Захват власти - именно так называли свои действия Ленин и товарищи. Тогда большая часть российского общества на события в столице отреагировала положительно.

«Все предложения большевиков были восприняты народом на ура: «Декрет о земле» - мечта крестьянства, «Декрет о мире» - все уже устали от войны. По моему глубоком убеждению, революцию делали гениальные люди, фанатики своего дела. В каком правительстве такое было, чтобы нарком продовольствия упал в голодный обморок?» - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Люди искренне верили в торжество социальной справедливости и построение коммунизма. Но очень скоро провозглашенная власть рабочих и крестьян перешла в руки партийной номенклатуры. Советские деятели превратились в новых дворян, колхозы стали воплощением второго крепостного права.

За происходившим в России внимательно наблюдали из-за рубежа.

«Весь мир научился, всем миру показали, что революция с коммунистическим направлением может произойти и может победить - пример показала Россия. Только поэтому в Европе появился средний класс: капиталисты признали, что лучше поделиться, чем у них будет что-то подобное», - заявил Владимир Первушкин.

Сейчас события 1917 года, которые потрясли мир, в России вспоминают тихо.