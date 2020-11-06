В Пензенской области мошенник заплатил, чтобы не лишиться свободы

06.11.2020 | 11:56

В Пензенской области взыскали судебный штраф с 31-летнего мужчины, осужденного за мошенничество.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что гражданин был привлечен к ответственности за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Служители Фемиды назначили ему условное наказание с испытательным сроком на 3 года и штраф в размере 120 тыс. рублей. Однако деньги мужчина не перевел.

В исполнительном документе, возбужденном для взыскания задолженности, был указан адрес квартиры, которую должник снимал ранее. Таким образом, найти самого мужчину не удалось.

Однако приставы установили номер телефона его матери. Женщина рассказала, что сын уехал на заработки и в скором времени должен прибыть домой.

«Вероятно, доведенная мамой информация о звонке судебного пристава и поспособствовала скорейшему возвращению. Хорошо зная уголовно-исполнительный кодекс, молодой человек решил оплатить долг, дабы судебные приставы не направили в суд представление о замене наказания», - пояснили в УФССП.

В результате штраф был уплачен.