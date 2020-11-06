Сетевое издание|18+|Пятница|6 ноя 2020|13:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области мошенник заплатил, чтобы не лишиться свободы

Печать

В Пензенской области взыскали судебный штраф с 31-летнего мужчины, осужденного за мошенничество.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что гражданин был привлечен к ответственности за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Служители Фемиды назначили ему условное наказание с испытательным сроком на 3 года и штраф в размере 120 тыс. рублей. Однако деньги мужчина не перевел.

В исполнительном документе, возбужденном для взыскания задолженности, был указан адрес квартиры, которую должник снимал ранее. Таким образом, найти самого мужчину не удалось.

Однако приставы установили номер телефона его матери. Женщина рассказала, что сын уехал на заработки и в скором времени должен прибыть домой.

«Вероятно, доведенная мамой информация о звонке судебного пристава и поспособствовала скорейшему возвращению. Хорошо зная уголовно-исполнительный кодекс, молодой человек решил оплатить долг, дабы судебные приставы не направили в суд представление о замене наказания», - пояснили в УФССП.

В результате штраф был уплачен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте