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Общество

Скончался известный пензенский композитор Роман Давыдов

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В четверг, 5 ноября, на 74-м году жизни скончался известный пензенский композитор, педагог и общественный деятель, лауреат премии губернатора Пензенской области Роман Тигранович Давыдов.

Он родился 16 июля 1947 года в Баку, учился в музыкальной школе, в 1965 году закончил Бакинское музыкальное училище, работал в музыкальных школах и Бакинском театре оперетты.

В Пензенскую область композитор приехал по приглашению секретаря обкома КПСС Георга Мясникова. С 1975 по 1977 год работал в Кузнецком музыкальном училище. Переехав в Пензу, вел активную творческую и преподавательскую деятельность в школах искусств, стоял у истоков создания в регионе детской школы искусств для одаренных детей и творческой лаборатории при Министерстве культуры Пензенской области.

На протяжении всех лет Роман Тигранович занимался общественной деятельностью, будучи одним из инициаторов учреждения в 1993 году конкурса начинающих композиторов «Творчество юных».

Он также вошел в число организаторов Пензенского регионального отделения Союза композиторов России и на протяжении многих лет возглавлял его.

Роман Тигранович создал огромное количество вокальных, хоровых произведений, пьес для детей. В 2015 году состоялся концерт-презентация пяти изданных сборников его романсов на стихи Михаила Лермонтова. В последние годы жизни Роман Давыдов работал над новой редакцией своей оперы «Сергей Есенин».

«Отпевание состоится 7 ноября в 13:30 в храме на Новозападном кладбище», - сообщили в Министерстве культуры Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

А хоронить на Чемодановских кладбищах будут?

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