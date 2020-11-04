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Общество

Жителям поселка Победа рассказали, как провести воду в дома

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В среду, 4 ноября, в поселке Победа, входящем в состав Пензы, побывали глава администрации областного центра Андрей Лузгин и его заместитель Олег Денисов. Их визит был связан с тем, что жители Победы обратились к губернатору Ивану Белозерцеву.

В Победе насчитывается 197 домовладений, в зимний период население уменьшается - часть пенсионеров переезжает к родственникам. В поселке есть газ, уличное освещение, отремонтированная дорога, маршрутка, магазин. Но люди мечтают о водопроводе.

Проект водоснабжения был разработан в 2018 году, получено положительное заключение госэкспертизы. Протяженность сетей составляет более 5 км. Цена вопроса - 52 млн рублей. Как пояснил мэр Пензы, для воплощения мечты в жизнь водопровод в Победе должен войти в программу «Чистая вода», которая, в свою очередь, является частью госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 годы».

«При этом необходимо понимать, сколько жителей готово подключиться к сетям в случае их строительства. Насосы и резервуары рассчитаны на определенную мощность, если она будет меньше в разы, возникнут проблемы с их эксплуатацией», - пояснил мэр Пензы.

Он поручил провести подворовый обход, чтобы выяснить этот показатель.

«Кроме того, для включения проекта в программу жителям нужно будет создать сельскохозяйственный потребительский кооператив. Только после этих этапов будет принято окончательное решение о возможности строительства водопровода», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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