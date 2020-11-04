В Пензе верующие отметили праздник Казанской иконы Божией Матери

04.11.2020 | 19:50

Не прийти в церковь на осеннюю Казанскую многие верующие не смогли, хотя и стараются не посещать людные места. Для православных россиян это особый праздник: по легенде, образ не раз спасал страну. Самая громкая история связана с 1612 годом, когда во времена Смуты появление иконы в ополчении помогло одолеть польские войска.

«В этот самый момент Божия Матерь, царица небесная, становится как бы во главе, она становится духовной руководительницей, предводительницей этого ополчения народа, который идет для освобождения своей страны», - рассказал настоятель Митрофановской церкви Павел Колесников.

Это было как раз в ноябре. С XVII века праздник начали отмечать регулярно. Через сотню лет образ почитался в России не меньше, чем древние иконы Владимирская и Смоленская. А возможно, и обошел их по популярности.

У пензенцев отношение к иконе трепетное вдвойне. Она считается спасительницей города, когда в 1717 году ногайские татары захватили окрестности поселения, увели в плен тысячи крестьян, но взять крепость не смогли. Осажденные молились Казанской Божией Матери, а варварам явилась грозная дева, выехавшая из Пензы на белом коне. Тогда нападавшие бежали.

Считается, что именно тот образ хранится в Митрофановском храме.

Казанскую икону Божией Матери еще называют защитницей женщин, ей молятся о благополучии в семье, о рождении детей. Но в 2020-м люди просят у Бога не только об этом.

«О мире во-первых, о здравии всех людей», - отметила пенсионерка.

«О здоровье, о том, чтобы скорее нас миновала вся эта история с пандемией», - пояснила женщина.

В Пензе Казанскую чествуют трижды в год: 21 июля, 17 августа и 4 ноября.