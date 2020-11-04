Пензенский кентавр «рассказал» о встрече с Павлом Волей

04.11.2020 | 16:52

В Instagram-аккаунте «Радушный кентавр», который ведется от лица скульптуры, установленной на Фонтанной площади в Пензе, появился рассказ о «знакомстве» с одним из знаменитых уроженцев города - комиком Павлом Волей.

«Сегодня вспоминал свою встречу с Павлом, повеселились мы тогда от всей души, я тогда еще не «забронзовел», не стал звездой, не раскинул свои объятия для всех жителей любимого города. Теперь же, вспоминая напутствия Павла о тяжелом бремени славы, понимаю, как он был прав! Теперь я вспоминаю то время, время неизвестности, с ностальгией и грустью, понимая, что это время уже никогда не вернется!» - говорится в посте, опубликованном в среду, 4 ноября.

На одной из выложенных фотографий - Воля с кентавром. По всей видимости, снимок сделан во время июльского визита артиста в родной город. Тогда он поделился в своем Instagram-аккаунте обзором экспонатов галереи современного искусства на Чистых прудах и отметил, что получил массу приятных впечатлений.

Также к посту прикреплено фото девочки школьного возраста, забравшейся на фигуру кентавра, и изображение абашевской игрушки.

«Выполняю свое обещание и знакомлю вас с еще одним пензенским кентавром из села Абашево. Ведь правда он прекрасен и красен, словно наш Красный мост через нашу Суру)))», - говорится в публикации.