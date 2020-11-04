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Общество

Пензенский кентавр «рассказал» о встрече с Павлом Волей

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В Instagram-аккаунте «Радушный кентавр», который ведется от лица скульптуры, установленной на Фонтанной площади в Пензе, появился рассказ о «знакомстве» с одним из знаменитых уроженцев города - комиком Павлом Волей.

«Сегодня вспоминал свою встречу с Павлом, повеселились мы тогда от всей души, я тогда еще не «забронзовел», не стал звездой, не раскинул свои объятия для всех жителей любимого города. Теперь же, вспоминая напутствия Павла о тяжелом бремени славы, понимаю, как он был прав! Теперь я вспоминаю то время, время неизвестности, с ностальгией и грустью, понимая, что это время уже никогда не вернется!» - говорится в посте, опубликованном в среду, 4 ноября.

На одной из выложенных фотографий - Воля с кентавром. По всей видимости, снимок сделан во время июльского визита артиста в родной город. Тогда он поделился в своем Instagram-аккаунте обзором экспонатов галереи современного искусства на Чистых прудах и отметил, что получил массу приятных впечатлений.

Также к посту прикреплено фото девочки школьного возраста, забравшейся на фигуру кентавра, и изображение абашевской игрушки.

«Выполняю свое обещание и знакомлю вас с еще одним пензенским кентавром из села Абашево. Ведь правда он прекрасен и красен, словно наш Красный мост через нашу Суру)))», - говорится в публикации.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/welcoming_centaur
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Гость||

В Самарской области на 5,5 % увеличится плата за капремонт. С 1 января приморцы будут платить по 7,1 рубля за квадратный метр в месяц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Приморского края. Ранее оплата составляла 6,57 рубля за «квадрат». Таким образом тариф увеличится на 53 копейки. 6,9 рублей за «квадрат»: В Калининградской области взнос за капремонт в 2021 году повышать не будут. В Чувашии в 2021 году увеличат плату за капитальный ремонт, Минимальный размер взноса увеличат до 6,53 руб. за квадратный метр жилья

Гость||

В Волгоградской области подорожание будет всего на 45 копеек и составит 7,01 рублей за 1 м. В Башкирии с 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до шести этажей включительно будет составлять 7,18 рубля. В Нижнем Новгороде сумма в платежке увеличится сразу на 6,5 процентов После увеличения стоимость за один квадратный метр жилой (или нежилой) площади возрастет сразу до 6 рублей 51 копейки.

Гость||

Александрович, а почему вы подписали постановлении о повышении тарифов на кап.ремонт с 7.5 руб за кв.метр до 9.5руб? Это антинародное постановление.В стране годовая инфляция меньше 4%, максимальные индексы повышения услуг жкх, утвержденные правительством не более 5% в год.Повышение стоимости ЖКУ не должно быть выше уровня инфляции, указывал Д.Медведев в своем постановлении. Почему в обход федеральных постановлений принимается решение об увеличении тарифа на кап.ремонт аж НА 27%!!! ?

Гость||

Гость писал(a):

обоих обоссать и сжечь
хоть они и на одно лицо, общественным писсуаром в многолюдном месте удачнее всё таки пристроить кентавра. он не резиновый, а железный - прослужит дольше

Имя: Гость
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