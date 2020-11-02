Владельцы снегоходов и квадроциклов регистрируют их в других регионах

02.11.2020 | 10:06

В понедельник, 2 ноября, на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев затронул тему регистрации транспортных средств и уплаты налогов на них.

«Жители области в последнее время активно покупают снегоходы, квадроциклы, гидроциклы. Но не ставят их на учет здесь, а уходят в другие регионы и регистрируют там, потому что там дешевле. И налоги они впоследствии платят там», - обозначил проблему глава региона.

Он поручил зампреду правительства Денису Бубнову проанализировать, сколько подобных транспортных средств продано через торговую сеть Пензенской области за последние годы, и запросить информацию в ГИБДД, сколько из них зарегистрировано.

«Вся разница между этими показателями - это регистрация в других регионах», - пояснил он.