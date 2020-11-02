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Общество

Владельцы снегоходов и квадроциклов регистрируют их в других регионах

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В понедельник, 2 ноября, на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев затронул тему регистрации транспортных средств и уплаты налогов на них.

«Жители области в последнее время активно покупают снегоходы, квадроциклы, гидроциклы. Но не ставят их на учет здесь, а уходят в другие регионы и регистрируют там, потому что там дешевле. И налоги они впоследствии платят там», - обозначил проблему глава региона.

Он поручил зампреду правительства Денису Бубнову проанализировать, сколько подобных транспортных средств продано через торговую сеть Пензенской области за последние годы, и запросить информацию в ГИБДД, сколько из них зарегистрировано.

«Вся разница между этими показателями - это регистрация в других регионах», - пояснил он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Толково придумано.

Гость||

"Это все американцы!" (с)

Гость||

молодцы......

Гость||

А можно еще капремонт платить в лругом регионе?

Гость||

Опять не спит, бедолага?

Гость||

Ничего особенного,просто понедельник.

Гость||

Систему регистрации в Пензе наладите и будут здесь регистрироваться, а то постоянно технический сбой.

Гость||

А может разница=числу просто незарегистрированных? А то наш губернатор как бы скоро не стал искать виновных на луне

Гость||

penzainform.ru писал(a):

проанализировать, сколько подобных транспортных средств продано через торговую сеть Пензенской области за последние годы,
Как директор морга, в конце рабочего дня, звонит директору магазина - сколько мотоциклов сегодня продал? - Пять? Хммм... значит, двое ещё где-то катаются...

Гость||

Не знает целый губернатор, что самоходную технику регистрирует ГЖИ, а гидроциклы ГИМС...

Имя: Гость
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