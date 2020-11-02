В Пензенской области завершилась навигация-2020

02.11.2020 | 13:47

В воскресенье, 1 ноября, на водоемах Пензенской области завершилась навигация. С этого дня запрещен выход на воду любых маломерных судов.

«После завершения навигационного периода проводится их тщательное обслуживание и консервация. Они должны храниться на берегу в специально отведенном помещении. Ели такого места нет, разрешается хранение маломерных судов на открытом воздухе под навесом или накрытыми брезентом», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

После закрытия навигации резко возрастает риск происшествий. В случае нарушения запрета судоводителям грозит административная ответственность.