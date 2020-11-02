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Общество

Пензенцы высказались о повышении размера взноса на капремонт

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Грядущий 2021-й для пензенцев ознаменуется повышением размера оплаты взноса на капитальный ремонт - на 2 рубля с квадратного метра. Пока он составляет 7,50, будет 9,50. В феврале жители многоквартирных домов получат январские квитанции с новой суммой.

«Если перевести это на ежемесячный платеж, то он увеличится в среднем на 100 рублей. К примеру, однокомнатная квартира площадью 35 кв. м - у собственников увеличение в квитанции произойдет на 70 рублей, двухкомнатная квартира 45 кв. м - ежемесячный платеж увеличится на 90 рублей», - сообщила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.

В соответствии с жилищным кодексом минимальный размер взноса устанавливается ежегодно. В Пензенской области он был неизменным в течение последних двух лет.

«А что такое 2 рубля? Нет ничего. Я ничего не скажу, 2 рубля - нормально, не 10», - пояснила горожанка.

«С квадрата? Я бы хотела сказать, что с пенсионеров вообще не надо брать за капремонт. Конечно, против увеличения», - отметила женщина.

«На меня это никак не влияет, пускай», - высказался пензенец.

«Сколько скажут - столько заплатим, лишь бы вовремя платили зарплаты и пенсии», - подчеркнула прохожая.

Инфляция диктует свои условия, растут цены на материалы и объем работы тоже. В 2021-м запланирован капремонт на сумму более 1,5 млрд рублей. В текущем году крыши, лифты, сети и фундамент обновляли в 419 домах.

Существует компенсация расходов по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан. К примеру, 80-летним собственникам и старше, если они живут в одиночку, возмещают 100% в пределах норматива площади (это 33 квадратных метра).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Единая Россия хочет,что бы Пензенцы передохли с голоду,если выживут от коронавируса?

Гость||

бегите вы из этого фонда. принимай те решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. Нормальные дома уже давно так сделали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А что такое 2 рубля? Нет ничего. Я ничего не скажу, 2 рубля - нормально
penzainform.ru писал(a):
На меня это никак не влияет, пускай
penzainform.ru писал(a):
Сколько скажут - столько заплатим
Все довольны.

Гость||

они хоть один ремонт по нормальному сделали???

Гость||

Самодовольные вертухаи и дебильные жополизы

Гость||

Лысый сказал,что если повысят,то вообще платить не будет.

Гость||

Ну вот 2 рубля это нет ниче говорят, всех все устраивает, развели демагогию

Гость||

Где они таких прохожих нашли, которые готовы платить сколько скажут?!? Вот таким надо персонально повышать тарифы! Инфляция! Зарплата почему не растёт? Только цены на всё.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вот 2 рубля это нет ниче говорят, всех все устраивает, развели демагогию
ВОР? Или жополиз?

Гость||

В других странах из-за такого бунты и революции происходят.

Гость||

А о чем речь?

Гость||

У этой в шапочке, внучка до пенсии не доживет, а она всем довольна.

Гость||

А по России слух пошёл, кто-то там с ума сошёл , Силуянов наверное, всё ему мало ..

Гость||

Мало повысили, Иван давай еще

Гость||

Это из меркантильных интересов вы ему предлагаете ?

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Имя: Гость
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