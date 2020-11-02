Пензенцы высказались о повышении размера взноса на капремонт

02.11.2020 | 18:08

Грядущий 2021-й для пензенцев ознаменуется повышением размера оплаты взноса на капитальный ремонт - на 2 рубля с квадратного метра. Пока он составляет 7,50, будет 9,50. В феврале жители многоквартирных домов получат январские квитанции с новой суммой.

«Если перевести это на ежемесячный платеж, то он увеличится в среднем на 100 рублей. К примеру, однокомнатная квартира площадью 35 кв. м - у собственников увеличение в квитанции произойдет на 70 рублей, двухкомнатная квартира 45 кв. м - ежемесячный платеж увеличится на 90 рублей», - сообщила директор регионального фонда капремонта Наталья Моисеева.

В соответствии с жилищным кодексом минимальный размер взноса устанавливается ежегодно. В Пензенской области он был неизменным в течение последних двух лет.

«А что такое 2 рубля? Нет ничего. Я ничего не скажу, 2 рубля - нормально, не 10», - пояснила горожанка.

«С квадрата? Я бы хотела сказать, что с пенсионеров вообще не надо брать за капремонт. Конечно, против увеличения», - отметила женщина.

«На меня это никак не влияет, пускай», - высказался пензенец.

«Сколько скажут - столько заплатим, лишь бы вовремя платили зарплаты и пенсии», - подчеркнула прохожая.

Инфляция диктует свои условия, растут цены на материалы и объем работы тоже. В 2021-м запланирован капремонт на сумму более 1,5 млрд рублей. В текущем году крыши, лифты, сети и фундамент обновляли в 419 домах.

Существует компенсация расходов по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан. К примеру, 80-летним собственникам и старше, если они живут в одиночку, возмещают 100% в пределах норматива площади (это 33 квадратных метра).