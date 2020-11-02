Пензенцев предупредили об опасности самолечения

02.11.2020 | 19:27

Страх заразиться новой коронавирусной инфекцией заставляет пензенцев сметать с прилавков аптек антибиотики. В период пандемии люди стали активно заниматься самолечением, но делать это категорически нельзя, считают специалисты.

«Затягивается назначение эффективных препаратов, и пациент часто оказывается в стационаре уже в тяжелом состоянии, когда помочь ему сложнее, а в некоторых случаях невозможно», - объяснила главный внештатный инфекционист Пензенской области Джамиля Курмаева.

Употребление антибиотиков без назначения врача не просто бесполезно, но и может нанести значительный вред здоровью. У человека формируется устойчивость микроорганизмов к препарату, есть вероятность, что в нужный момент лекарство не подействует.

«А что касается коронавирусной инфекции, то здесь антибактериальные препараты практически не нужны. Для их приема и назначения нужны определенные показания. В первые дни от начала заболевания эффективны противовирусные препараты», - рассказала Джамиля Курмаева.

Антибиотики продаются строго по рецепту. Но некоторые пензенцы настойчиво пытаются приобрести таблетки без предписания врача.

«Приходят, но нам нельзя продавать без рецепта», - объяснила сотрудница аптеки.

«Медикаментозная профилактика должна идти от специалиста. Обратились, что-то прописали, и тогда только... А самим принимать зачем?» - отметила горожанка.

Зачастую люди, которые собираются заняться самолечением, идут на поводу у интернет-советчиков. Например, один из пользователей уверяет, что от коронавируса можно вылечиться за один день, если воспользоваться его рекомендацией. Безопасным способ назвать нельзя.

«Водку нужно не пить, а водкой нужно дышать. Марлевая повязка (8-10 слоев), распылитель, водка. Орошаем», - рассказал мужчина.

Специалисты утверждают, что самая действенная профилактика коронавирусной инфекции - соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены и ношение маски. А при появлении первых признаков заболевания необходимо сразу же обратиться к медицинским работникам.