Сетевое издание|18+|Понедельник|2 ноя 2020|20:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев предупредили об опасности самолечения

Печать

Страх заразиться новой коронавирусной инфекцией заставляет пензенцев сметать с прилавков аптек антибиотики. В период пандемии люди стали активно заниматься самолечением, но делать это категорически нельзя, считают специалисты.

«Затягивается назначение эффективных препаратов, и пациент часто оказывается в стационаре уже в тяжелом состоянии, когда помочь ему сложнее, а в некоторых случаях невозможно», - объяснила главный внештатный инфекционист Пензенской области Джамиля Курмаева.

Употребление антибиотиков без назначения врача не просто бесполезно, но и может нанести значительный вред здоровью. У человека формируется устойчивость микроорганизмов к препарату, есть вероятность, что в нужный момент лекарство не подействует.

«А что касается коронавирусной инфекции, то здесь антибактериальные препараты практически не нужны. Для их приема и назначения нужны определенные показания. В первые дни от начала заболевания эффективны противовирусные препараты», - рассказала Джамиля Курмаева.

Антибиотики продаются строго по рецепту. Но некоторые пензенцы настойчиво пытаются приобрести таблетки без предписания врача.

«Приходят, но нам нельзя продавать без рецепта», - объяснила сотрудница аптеки.

«Медикаментозная профилактика должна идти от специалиста. Обратились, что-то прописали, и тогда только... А самим принимать зачем?» - отметила горожанка.

Зачастую люди, которые собираются заняться самолечением, идут на поводу у интернет-советчиков. Например, один из пользователей уверяет, что от коронавируса можно вылечиться за один день, если воспользоваться его рекомендацией. Безопасным способ назвать нельзя.

«Водку нужно не пить, а водкой нужно дышать. Марлевая повязка (8-10 слоев), распылитель, водка. Орошаем», - рассказал мужчина.

Специалисты утверждают, что самая действенная профилактика коронавирусной инфекции - соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены и ношение маски. А при появлении первых признаков заболевания необходимо сразу же обратиться к медицинским работникам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Да, запретите окончательно антибиотики продавать. Чтоб уж с гарантией.

А то вдруг некоторые все же вылечатся от вашей "пандемии"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Страх заразиться новой коронавирусной инфекцией заставляет пензенцев сметать с прилавков аптек антибиотики
О, вот это правильно. Победим в войне с супостатом недобрым.

Гость||

Как лечиться, если врачи не приходят???

Гость||

В нашей обстановке только надеяться на себя, что знаем ,тем и лечим,так как врача ждёшь по 3 суток

Гость||

Боятся заразиться вот и не идут в больницу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А при появлении первых признаков заболевания необходимо сразу же обратиться к медицинским работникам.
Они издеваются что-ли? Сейчас, если помощи и дождешься, то только когда уже совсем плохо будет. И то не факт.Я лучше при высокой температуре дольше трех дней начну антибиотики пить и дисбактериоз заработаю в крайнем случае, чем от пневмонии загнусь.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

считают специалисты
В Пензе есть специалисты?..

penzainform.ru писал(a):

ношение маски
специалисты уж точно не порекомендуют! Иначе вам уже не помогут ни противовирусные, ни антибиотики, ничто!

Гость||

Врачи не приходят на вызов, через двое суток иногда перезванивает, "лечат" дистанционно, антибиотики выписывают по телефону, личного контакта с врачом нет. Пусть чинки хвостом не влияют, а ответят, как тогда получить эти антибиотики, если врач сказал их по телефону через два дня после вызова? Что ответят оптимизаторы вредители?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

метать с прилавков аптек антибиотики
А кто им рецепты выписывает? Антибиотики все по рецепту, либо врачи выписывают здоровым либо аптеки без рецепта продают.

Гость||

Врачи НЕ приходят на вызов!!!! С температурой пришел сам в поликлинику, отсидел в очереди 4 часа!!! На входе даже уже не измеряют температуру, там все такие, как я!

Гость||

ВЫ ОГЛAСИТЕ СПИСОК ЭТИХ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ!!!

Гость||

Попросил измерить кислород в крови, так нет аппарата!!! Один есть на скорой, как мне сказали! Безобразие! А вы не лечитесь, судя по статье, быстрее помрете!

Гость||

Опять реклама Арбидола

Гость||

Реклама Арбидола опять, да и врачи не глядя его выписывают

Гость||

Эт голикова приказала выписывать, её бизнес надо поддержать

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте