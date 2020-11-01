В реабилитационном центре в Кичкилейке открыли спортплощадку

01.11.2020 | 18:42

Мечты сбываются. Сотрудники и воспитанники социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов давно грезили о спортивной площадке. И вот она появилась на территории учреждения в Кичкилейке Пензенского района.

Первым нанес удар по мячу сотрудник подрядной организации, которая делала площадку. Справились за три месяца. Обустроили спортивную зону на месте старого пищеблока, здание которого снесли.

«Это универсальная площадка, называется «три в одном». Она предназначена для занятий волейболом, баскетболом и минифутболом. Регулируя высоту волейбольной сетки, можно еще проводить занятия бадминтоном и большим теннисом», - рассказала директор социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Елена Воронкова.

По ее словам, площадка приспособлена для занятий как здоровых, так и детей с ограниченными возможностями. В настоящее время в центре находятся 80 ребят. На торжественную церемонию пригласили лишь некоторых, чтобы избежать массового скопления людей.

В первом товарищеском футбольном матче мяч гоняли игроки сборных команд, мальчишки и девчонки.

«Есть у нас молодые инвалиды в самом центре сопровождения, есть дети в приютах областных. Мы здесь хотим сделать различные игры, устраивать соревнования. Надеюсь, это получится. Ну и можно заниматься просто физкультурой - покрытие позволяет», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Работать с ребятами будут и специально приглашенные профессиональные тренеры. Площадка создана в рамках благотворительного проекта, на это потратили около двух с половиной миллионов рублей.