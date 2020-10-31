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Общество

В пензенских магазинах появились новогодние украшения

Печать

Несмотря на изменившиеся обстоятельства и новую реальность, праздник все равно приходит. В магазинах и торговых центрах стали появляться новогодние игрушки. А продавцы, с масками на лицах и в защитных перчатках на руках, уже преображают пространство в соответствии с традициями.

«Новый год - любимый праздник. Даже в такой сложной ситуации не нужно унывать», - отметила Яна Сухарникова.

На полках - все как полагается: шары, гирлянды, бусы, снеговики, сувенирная продукция с праздничной атрибутикой.

Даже короны есть и, что особенно радует сердце, картинки с изображением Деда Мороза, а не Санта-Клауса.

А вот восточный календарь давно пришелся всем по душе. Каждый раз на полках в предпраздничные дни появляется символ нового года. В 2021-м на смену Крысе - как некоторые шутят, прилетевшей из Китая летучей мыши - придет Бык.

«Настроение уже появилось - праздник есть праздник, несмотря ни на что. Было бы здоровье - это главное, а остальное будет, если поработать», - рассудили горожане.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Актуальна звезда в виде ковида!и маски шары.

Гость||

...и салют из дебильных антисептиков )))

Гость||

Я в качестве антисептика 70% этиловый спирт использую. Чем вам не нравится?)

Имя: Гость
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