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Общество

Пензенцам рассказали ирландскую легенду о скитальце Джеке

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«Не наш праздник, не христианский», - высказалась почтенного возраста пензячка о Хеллоуине, иначе именуемом как канун Дня всех святых.

Считается, что лишь раз в год - в ночь с 31 октября на 1 ноября - духи умерших могут вернуться на землю.

Главный атрибут торжества можно найти, например, на рынке на Западной Поляне. Спрос на него небольшой, но есть.

«Покупали целую тыкву. Сказали, у них праздник. Уж не знаю, чего они с ней делают», - рассказала пенсионерка.

Как гласит ирландская легенда, жил-был скупой пьяница по имени Джек. Однажды он обманул дьявола и был наказан - обречен на вечное скитание по земле. Путь ему освещал единственный тлеющий уголек, помещенный в репу. Поэтому она тоже используется в качестве «светильника Джека».

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Гость||

Такую тыкву с кожурой жрать? Мало других сортов?

Гость||

Не было на Руси хэллоуина и не будет!

Гость||

Мы хелуин с супругой каждый год празднуем ,а в этом году к нам и соседи присоединились.

Гость||

Джек - ск......ец.))))))

Гость||

Где и кем считается????

Гость||

Гость писал(a):

Мы хелуин с супругой каждый год празднуем ,а в этом году к нам и соседи присоединились.
Так не далеко и до ...

Гость||

К чему бы все это про скитальца Джека? Ой, не к добру!

Гость||

Где как не в России отмечать праздник неприкаянных душ , сколько их неуспокоенных кое-где кое-как прокопанных и неизвестных

Гость||

срамота!... В какой школе говорун навык получил? Он шпион!!!

Зарегить его, как иностранного агента!

Гость||

халуин... халуин... всегда халуины были... наше это... исконное

Гость||

А мы теряем веру,где же наши батюшки? Стоит в этот день,православным,помянуть неприкаянные души!

Гость||

Мухич рассказывал о Джеке С.?)))

Имя: Гость
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