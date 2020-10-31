Пензенцам рассказали ирландскую легенду о скитальце Джеке

31.10.2020 | 20:00

«Не наш праздник, не христианский», - высказалась почтенного возраста пензячка о Хеллоуине, иначе именуемом как канун Дня всех святых.

Считается, что лишь раз в год - в ночь с 31 октября на 1 ноября - духи умерших могут вернуться на землю.

Главный атрибут торжества можно найти, например, на рынке на Западной Поляне. Спрос на него небольшой, но есть.

«Покупали целую тыкву. Сказали, у них праздник. Уж не знаю, чего они с ней делают», - рассказала пенсионерка.

Как гласит ирландская легенда, жил-был скупой пьяница по имени Джек. Однажды он обманул дьявола и был наказан - обречен на вечное скитание по земле. Путь ему освещал единственный тлеющий уголек, помещенный в репу. Поэтому она тоже используется в качестве «светильника Джека».