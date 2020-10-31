Пензенские пары заключают браки без присутствия родственников

31.10.2020 | 20:15

В период повышенной готовности на территории Пензенской области регистрация брака в торжественной обстановке проводится в присутствии только лиц, вступающих в брак. Такое объявление можно прочитать сегодня на официальном сайте управления ЗАГС.

«Сначала говорили, что допускается 10 человек, а уже на этой неделе - только молодожены», - рассказали новобрачные.

Когда Дарья и Александр в сентябре подавали заявление, они не думали, что в момент росписи будут одни, хотя понимали: обстановка сложная.

«Немного расстроены этим обстоятельством. И мамы рядом нет. Но мы немножко компенсировали: у нас была фотосессия, так что хорошая память останется», - рассудила Дарья Кукушкина.

«В первую очередь это наш день и наш праздник, так что незачем было что-то переносить, менять дату», - добавил Александр Салацкий.

В момент, когда Дарья и Александр официально вступали в статус законных супругов, их родственники пытались разглядеть таинство рождения семьи с улицы в окошко.

Видно было плохо, но без пяти минут свекровь и теща унывать не стали.

«Ничего страшного, мы все равно здесь. И ждем», - нашли утешение они.

«Они всегда будут счастливы, я знаю! Он вместе уже не первый год, так что дай им бог счастья до конца жизни», - пожелала бабушка жениха Таисия Васильевна.

Из загса вышла уже новая семья Салацких.

«Все хорошо прошло. Нам сказали, чтобы любили друг друга», - сообщил новоиспеченный супруг.

К этим пожеланиям попозже присоединился и его отец, который лично присутствовать на церемонии не смог: лежит в больнице с диагнозом COVID-19.