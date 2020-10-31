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Общество

Пензенские пары заключают браки без присутствия родственников

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В период повышенной готовности на территории Пензенской области регистрация брака в торжественной обстановке проводится в присутствии только лиц, вступающих в брак. Такое объявление можно прочитать сегодня на официальном сайте управления ЗАГС.

«Сначала говорили, что допускается 10 человек, а уже на этой неделе - только молодожены», - рассказали новобрачные.

Когда Дарья и Александр в сентябре подавали заявление, они не думали, что в момент росписи будут одни, хотя понимали: обстановка сложная.

«Немного расстроены этим обстоятельством. И мамы рядом нет. Но мы немножко компенсировали: у нас была фотосессия, так что хорошая память останется», - рассудила Дарья Кукушкина.

«В первую очередь это наш день и наш праздник, так что незачем было что-то переносить, менять дату», - добавил Александр Салацкий.

В момент, когда Дарья и Александр официально вступали в статус законных супругов, их родственники пытались разглядеть таинство рождения семьи с улицы в окошко.

Видно было плохо, но без пяти минут свекровь и теща унывать не стали.

«Ничего страшного, мы все равно здесь. И ждем», - нашли утешение они.

«Они всегда будут счастливы, я знаю! Он вместе уже не первый год, так что дай им бог счастья до конца жизни», - пожелала бабушка жениха Таисия Васильевна.

Из загса вышла уже новая семья Салацких.

«Все хорошо прошло. Нам сказали, чтобы любили друг друга», - сообщил новоиспеченный супруг.

К этим пожеланиям попозже присоединился и его отец, который лично присутствовать на церемонии не смог: лежит в больнице с диагнозом COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А как же гуляли перед выборами,фестивалили. Кто за это ответит? Жители своим здоровьем? А , вредители?

Гость||

За что вы так сними? Магазины,церкви,кафешки,базары полны народа...

Гость||

Издевательство

Гость||

Гость писал(a):

Издевательство
Согласна!

Гость||

Бараны, что сказать то

Гость||

По старым традициям-мамы и папы встречали молодоженов дома или там,где организовано празднование свадьбы.

Гость||

Романс

..Приди скорей, Коронавирус,

Готов любить тебя всегда!

Давай пожмем друг другу руки -

И в дальний путь на долгие года.

Гость||

День города , фестивали, можно было перед выборами, а сейчас нельзя

Гость||

Я ты вонючую власть всей душой не переношу

Имя: Гость
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