УК «Сурская Ривьера» применяет в работе новейшие технологии

30.10.2020 | 09:14

В Пензе ООО «УК «Сурская Ривьера» приступает к управлению 22-этажным высокотехнологичным домом № 5о на улице Антонова. Таково решение общего собрания собственников помещений.

Созданная с нуля в 2015 году компания «Сурская Ривьера» составляет достойную конкуренцию лучшим организациям Пензенской области. В ее ведении уже находятся шесть многоквартирных домов на улице Антонова. Ни в одном жители не пожалели об этом и не сменили способ управления.

«Сурская Ривьера» - организация, которая стремится оказать качественные услуги и вкладывает ресурсы в прогрессивные программы, применяя их в управлении жилым фондом. Ее руководство считает, что нужно не просто соответствовать своему времени, а немного опережать его. Поэтому компания активно улучшает систему управления, внедряет новейшие технологии, расширяет возможности информирования жителей.

Чтобы соответствовать высоким ожиданиям собственников жилья, «Сурская Ривьера» постоянно улучшает обслуживание, в итоге ориентируясь на планомерные действия, а не на ликвидацию аварий. В компании работают сотрудники с огромным опытом работы в жилищной коммунальной среде - электрики, слесари-сантехники, инженеры КИПиА, кровельщики, маляры, трактористы, дворники, уборщики помещений, бухгалтер, инженер. Все они - профессионалы высокого уровня.

«Техническая начинка и инженерные сети многоквартирных домов содержат много новых решений. Чтобы содержать общедомовое оборудование в порядке, наши специалисты проходят ежегодное обучение с повышением квалификации. Благодаря этому в подъездах чисто и красиво, а дворы с каждым годом становятся все краше. Компания «Сурская Ривьера» пришла на рынок на долгий срок, ведь работа с людьми - важная миссия», - подчеркнул генеральный директор организации Сергей Тюмкин.