Пензенцам представили спектакль на языке жестов

30.10.2020 | 20:00

В Центре культуры и досуга представили проект «Восьмое чудо света». Его инициатором стало региональное отделение Всероссийского общества глухих. Реализовать идею удалось благодаря президентскому гранту.

В спектакле говорят одновременно сразу на двух языках, один из которых - язык жестов.

«Для нашей категории инвалидов по слуху театр недоступен. Не во многих городах России есть театры, где есть постановки на русском жестовом языке. И раз наши инвалиды по слуху не могут посетить театры, где идут спектакли на жестовом языке, у нас и возникла такая идея», - рассказала председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Любовь Демина.

Спектакль состоит из восьми историй, которые всем хорошо знакомы. На сцене играют неслышащие актеры. Им пришлось демонстрировать не только мастерство лицедейства.

«Сложнейшие хореографические партии! Я когда смотрю, поражаюсь - они действительно прекрасно танцуют, прекрасно поют», - оценила актерское мастерство режиссер-постановщик Анна Щепина.

Самому маленькому артисту 6 лет, он сыграл Малыша в истории про Карлсона. Роль «мужчины в самом расцвете сил» исполнил опытный артист Петр Малышев. Кстати, парик ему не понадобился.

Согласно условиям гранта, у артистов должны состояться гастроли по городам Поволжья, но из-за пандемии они, скорее всего, будут отменены или перенесены на более поздний срок.