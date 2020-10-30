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Общество

Онлайн-форум в Пензе посвятили обучению в сельских школах

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Всероссийский онлайн-форум посвятили «Точкам роста» - центрам образования цифрового и гуманитарного профиля. С конца сентября 2020 года они начали массово открываться в школах сел и малых городов страны.

«Современное оборудование поможет ребятам быстро осваивать новые технологии и решать сложные задачи, создавать проекты, а значит - поверить в свои силы, раскрыть таланты и воплотить мечту. Каждый ребенок, в каком бы уголке страны он ни проживал, должен иметь возможность получить качественное образование», - заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Всероссийский форум, или марафон, ориентирован прежде всего на педагогов и кураторов образовательных центров. Посредством Всемирной паутины взрослые обсудили плюсы и минусы работы с детьми.

«Уже можно выявить некие проблемные поля, которые возникают в связи с реализацией этого проекта. Для нас стало полной неожиданностью, но мы увидели, что в основной массе педагоги не готовы к созданию рабочих программ», - подчеркнула проректор института повышения квалификации работников образования Елена Примакова (г. Тамбов).

В начале октября в каменской школе № 1 появилась своя «Точка роста». На нее возлагают большие надежды. В центре ребятам станут рассказывать об IT-технологиях, медиатворчестве, проектной и внеурочной деятельности.

«Очень надеемся, что этот центр образования будет своеобразной точкой роста, где наши дети будут получать цифровое, гуманитарное образование - конечно, с помощью наших замечательных педагогов», - выразила мнение жителей начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина.

В ближайшее время и в других школах Каменки откроется несколько «Точек роста».

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