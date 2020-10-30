Нападение собаки: нанесенный пензячке вред оценили в 10 000

30.10.2020 | 12:39

В Пензе суд взыскал с владельца собаки возмещение морального вреда за укус.

14 апреля 2020 года в 14:30 жительница областного центра шла по улице Кустанайской. Когда она проходила мимо ворот дома № 1, на нее напал пес. Он покусал женщину, а потом убежал во двор того же дома.

«Приметы собаки она хорошо запомнила, т. к. указанная собака до этого в различное время пыталась напасть на нее и, судя по рассказам, на других жителей улицы, ее соседей, которые в разное время проходили мимо указанного строения», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного суда.

Пострадавшая на тот момент не знала, кто хозяин пса и страдает ли животное какими-то заболеваниями, в том числе бешенством.

После случившегося женщина вызвала такси и поехала в травмпункт. Раны были глубокими и сильно кровоточили. Медики промыли их, наложили повязку, сделали уколы.

«В день происшествия она также обратилась в полицию с требованием принять меры к лицам, допустившим бесконтрольное нахождение указанной собаки на улице, т. е. в общественном месте», - уточнили в пресс-службе.

Как оказалось, пес принадлежит жителю города, который во дворе дома своего отца на Кустанайской приручил трех собак. Он регулярно кормил их, но на цепи не держал.

Мужчине вручили претензию с предложением уладить дело в досудебном порядке и выплатить потерпевшей 10 000 рублей в качестве компенсации за физические и моральные страдания.

Не дождавшись ответа, женщина обратилась в суд и потребовала уже 30 000 рублей. Также она попросила, чтобы с ответчика взыскали судебные расходы по оплате госпошлины, доверенности и почтовых отправлений.

Хозяин собак не пришел на заседание.

«Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взыскано в счет возмещения морального вреда 10 000 рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 300 рублей, а также почтовые расходы в размере 279 рублей», - резюмировали в пресс-службе.