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Общество

Личный кабинет в «ТНС энерго Пенза» упрощает жизнь бизнес-клиентам

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам - юридическим лицам воспользоваться дистанционной формой обслуживания.

Самым оперативным способом взаимодействия с энергосбытовой компанией является «Личный кабинет» для бизнес-клиентов.

Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрировавшиеся в «Личном кабинете», без каких-либо финансовых затрат получают доступ к обширному спектру услуг, таких как:

- передача показаний по точкам учета и данных планируемого электропотребления;

- просмотр и скачивание документации к договору энергоснабжения;

- печать нескольких вариантов отчетов;

- контроль истории начислений и платежей по договорам;

- отслеживание текущего состояния баланса по договорам.

Для получения доступа к сервису необходимо на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» перейти на страницу «Личного кабинета» и пройти простую регистрацию.

Для этого понадобится предоставить следующую информацию: уникальный номер договора, ИНН, ФИО, должность, основания полномочий представителя, сумму последнего платежа и контактные данные. Далее на указанный клиентом адрес электронной почты придет ссылка для активации «Личного кабинета», а также логин и пароль. Воспользоваться полученной ссылкой необходимо в течение 48 часов.

При возникновении вопросов клиенты могут задать их, используя форму обратной связи на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза», либо направить по электронной почте vopros@penza.tns-e.ru.

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