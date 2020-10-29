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Общество

Советская пензенская молодежь проходила хорошую школу жизни

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День комсомола теперь праздник не государственный, но все, кто был когда-то в рядах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, охотно с ним друг друга поздравляют.

Эта структура присутствовала везде: в образовании, здравоохранении, культуре, торговле, промышленности, строительстве, спорте, правоохранительных органах, армии. Поэтому через ее школу прошли и те, кто в новой России принимает ответственные решения на муниципальном, областном и государственном уровнях.

«На должности лидеров комсомольских организаций отбирали лучших, самых активных, с горящим сердцем. Это люди, которые вели за собой молодежь», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Строительство Байкало-Амурской магистрали, освоение целины, участие в соцсоревнованиях, всероссийские комсомольские съезды и местные собрания - такое нельзя позабыть.

«Приходилось самостоятельно принимать решения, отвечать за свои поступки и действия. Так что это прежде всего люди - коллеги и по работе, и по той среде, которой каждый из нас в свое время руководил», - рассказал первый секретарь Пензенского обкома ВЛКСМ в 1989-1991 гг. Владимир Соломин.

Дружно отметить событие всем вместе сегодня не получается. Но комсомольцы привыкли с оптимизмом смотреть в будущее, поэтому надеются, что на следующий год соберутся на торжества в областной филармонии.

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