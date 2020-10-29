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Общество

Пензенскому дальнобойщику помогли волгоградские сотрудники ДПС

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Во вторник, 27 октября, около 22:30 на 566-м километре федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области сотрудники отдельного батальона ДПС заметили на обочине грузовую «Газель» на аварийной сигнализации.

«Как оказалось, 34-летний мужчина вез груз из Пензы в Краснодар, однако у него закончилась солярка, а дальнобойщики, с которыми он пытался связаться по рации, не отвечали. Тем временем температура воздуха опустилась ниже нуля. Водителю требовалась срочная помощь», - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские нашли емкость и вместе с пензенским дальнобойщиком отправились на патрульной автомашине к ближайшей заправке, находившейся за несколько километров. Они помогли водителю завести «Газель», и он продолжил свой путь.

«Житель Пензы оставил благодарность старшему лейтенанту полиции Андрею Сергееву и лейтенанту Евгению Агееву на телефоне доверия ГУ МВД России по Волгоградской области», - добавили в пресс-службе управления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 34.мвд.рф
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