Сетевое издание|18+|Четверг|29 окт 2020|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Бывшие комсомольцы Пензы отметили 102-летие организации

Печать

Настоящее не сравнить с прошлым - раньше было лучше. 100-летие ВЛКСМ в 2018 году отмечали с размахом, без масок и плотно сомкнув ряды.

29 октября 2020-го комсомол отмечает 102 года со дня своего образования без торжеств, но с теплотой и грустью о прошедшем времени. Однако дела и начинания ВЛКСМ не канули в Лету и даже приумножились.

Последний секретарь обкома Владимир Соломин говорит, что сейчас просто нет единой организации, а так - все то же самое.

«Студенческое движение строительных отрядов сейчас возродилось, волонтерское движение тоже существует. Это было и в комсомоле. Развитие местного туризма - конек современных бизнесменов, а мы его в свое время пропагандировали», - рассказал первый секретарь Пензенского обкома ВЛКСМ в 1989-1991 гг. Владимир Соломин.

В конце 80-х годов прошлого века комсомол как единая всесоюзная молодежная организация стала менее политизированной, скорее это было сообщество по интересам.

«Вступали люди, которые стремились раскрыть себя. Таким организация была помощницей в реализации их собственных идей - в творчестве, в спорте, в культуре. Так что мне в этом смысле повезло, я не жалею ни одного дня, что там проработал», - отметил Владимир Соломин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте