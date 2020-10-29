Бывшие комсомольцы Пензы отметили 102-летие организации

29.10.2020 | 18:30

Настоящее не сравнить с прошлым - раньше было лучше. 100-летие ВЛКСМ в 2018 году отмечали с размахом, без масок и плотно сомкнув ряды.

29 октября 2020-го комсомол отмечает 102 года со дня своего образования без торжеств, но с теплотой и грустью о прошедшем времени. Однако дела и начинания ВЛКСМ не канули в Лету и даже приумножились.

Последний секретарь обкома Владимир Соломин говорит, что сейчас просто нет единой организации, а так - все то же самое.

«Студенческое движение строительных отрядов сейчас возродилось, волонтерское движение тоже существует. Это было и в комсомоле. Развитие местного туризма - конек современных бизнесменов, а мы его в свое время пропагандировали», - рассказал первый секретарь Пензенского обкома ВЛКСМ в 1989-1991 гг. Владимир Соломин.

В конце 80-х годов прошлого века комсомол как единая всесоюзная молодежная организация стала менее политизированной, скорее это было сообщество по интересам.

«Вступали люди, которые стремились раскрыть себя. Таким организация была помощницей в реализации их собственных идей - в творчестве, в спорте, в культуре. Так что мне в этом смысле повезло, я не жалею ни одного дня, что там проработал», - отметил Владимир Соломин.